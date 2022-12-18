Зеленский придумал способ завершить конфликт на Украине

Зеленский призвал к мирному саммиту в день финала ЧМ-2022 по футболу

18 декабря 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал провести глобальный саммит Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать глобальный саммит для обсуждения условий прекращения конфликта на территории своей страны. Заявление он сделал в день финала Чемпионата мира по футболу. Его слова передает британский телеканал ITV. «Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе. В военных конфликтах нет чемпионов», — отметил украинский глава. После этих слов он призвал к саммиту текущей зимой, с целью объединения народов. Ранее Владимир Зеленский также хотел выступить с видеообращением перед финальным матчем в Катаре. Но Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила эту просьбу. С начала СВО Россия и Украина проводили переговоры, но они ни к чему не привели. Затем президент РФ высказывал готовность продолжить дипломатию, но Зеленский высказался против переговоров. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Киеву оказывают помощь страны Европы в виде финансов и вооружения. Но сообщалось, что странам ЕС не удалось согласовать новый пакет финансовой помощи, пишут « Невские новости». Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходит 18 декабря 2022 года, сообщает sport24 .

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать глобальный саммит для обсуждения условий прекращения конфликта на территории своей страны. Заявление он сделал в день финала Чемпионата мира по футболу. Его слова передает британский телеканал ITV. «Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе. В военных конфликтах нет чемпионов», — отметил украинский глава. После этих слов он призвал к саммиту текущей зимой, с целью объединения народов. Ранее Владимир Зеленский также хотел выступить с видеообращением перед финальным матчем в Катаре. Но Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила эту просьбу. С начала СВО Россия и Украина проводили переговоры, но они ни к чему не привели. Затем президент РФ высказывал готовность продолжить дипломатию, но Зеленский высказался против переговоров. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Киеву оказывают помощь страны Европы в виде финансов и вооружения. Но сообщалось, что странам ЕС не удалось согласовать новый пакет финансовой помощи, пишут «Невские новости». Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходит 18 декабря 2022 года, сообщает sport24.