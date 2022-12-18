Зеленский придумал способ завершить конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать глобальный саммит для обсуждения условий прекращения конфликта на территории своей страны. Заявление он сделал в день финала Чемпионата мира по футболу. Его слова передает британский телеканал ITV.
«Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе. В военных конфликтах нет чемпионов», — отметил украинский глава. После этих слов он призвал к саммиту текущей зимой, с целью объединения народов.
Ранее Владимир Зеленский также хотел выступить с видеообращением перед финальным матчем в Катаре. Но Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила эту просьбу. С начала СВО Россия и Украина проводили переговоры, но они ни к чему не привели. Затем президент РФ высказывал готовность продолжить дипломатию, но Зеленский высказался против переговоров.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Киеву оказывают помощь страны Европы в виде финансов и вооружения. Но сообщалось, что странам ЕС не удалось согласовать новый пакет финансовой помощи, пишут «Невские новости». Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходит 18 декабря 2022 года, сообщает sport24.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать глобальный саммит для обсуждения условий прекращения конфликта на территории своей страны. Заявление он сделал в день финала Чемпионата мира по футболу. Его слова передает британский телеканал ITV. «Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе. В военных конфликтах нет чемпионов», — отметил украинский глава. После этих слов он призвал к саммиту текущей зимой, с целью объединения народов. Ранее Владимир Зеленский также хотел выступить с видеообращением перед финальным матчем в Катаре. Но Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила эту просьбу. С начала СВО Россия и Украина проводили переговоры, но они ни к чему не привели. Затем президент РФ высказывал готовность продолжить дипломатию, но Зеленский высказался против переговоров. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Киеву оказывают помощь страны Европы в виде финансов и вооружения. Но сообщалось, что странам ЕС не удалось согласовать новый пакет финансовой помощи, пишут «Невские новости». Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходит 18 декабря 2022 года, сообщает sport24.