Британцы похвалили FIFA за отказ Зеленскому

17 декабря 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

Читатели Daily Mail критикуют Зеленского за попытку смешивать политику с футболом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британцы раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу выступить с видеообращением на финальном матче чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре. Читатели британского таблоида Daily Mail довольны решением международной федерации футбола (ФИФА) отказать украинскому лидеру в возможности смешать спорт с политикой. «Почему кто-то должен давать этому комику еще одну сцену для его шоу? Время опустить шторы и поговорить о мире. Он жертвует своими людьми ради своего эго», — выразил свое негодование Curiouspc в комментариях к статье . Пользователь Hon Estone назвал футбол фактором, который объединяет мир, а потому не имеет отношения к каким-либо конфликтам: «Футбол объединяет мир. Болельщики с удовольствием смотрят игру. Игроки борются за кубок. Победа или поражение, они не идут сражаться. Конфликт на Украине никакого отношения к футболу не имеет». «Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях», — саркастически заметил Hmmmm. А читатель под именем old sweat выразил свое раздражение тем, что Зеленский хочет добиться того, чтобы его лицо было повсюду. «Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам», — высказался old sweat. «Хорошо, что ФИФА приняла такое решение. Это футбольный матч, а не политический саммит», — подытожил Mshifter. ФИФА отказала президенту Украины, который хотел выступить с обращением перед финалом ЧМ-2022, передает Life . Ранее британцы обрушились с критикой на Зеленского из-за его позиции по переговорам с Россией. Читатели Daily Mail были недовольны тем, что украинский лидер затягивает с тем, чтобы начать мирные переговоры с Россией, в то время, как продолжают гибнуть люди. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британцы раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу выступить с видеообращением на финальном матче чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре. Читатели британского таблоида Daily Mail довольны решением международной федерации футбола (ФИФА) отказать украинскому лидеру в возможности смешать спорт с политикой. «Почему кто-то должен давать этому комику еще одну сцену для его шоу? Время опустить шторы и поговорить о мире. Он жертвует своими людьми ради своего эго», — выразил свое негодование Curiouspc в комментариях к статье. Пользователь Hon Estone назвал футбол фактором, который объединяет мир, а потому не имеет отношения к каким-либо конфликтам: «Футбол объединяет мир. Болельщики с удовольствием смотрят игру. Игроки борются за кубок. Победа или поражение, они не идут сражаться. Конфликт на Украине никакого отношения к футболу не имеет». «Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях», — саркастически заметил Hmmmm. А читатель под именем old sweat выразил свое раздражение тем, что Зеленский хочет добиться того, чтобы его лицо было повсюду. «Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам», — высказался old sweat. «Хорошо, что ФИФА приняла такое решение. Это футбольный матч, а не политический саммит», — подытожил Mshifter. ФИФА отказала президенту Украины, который хотел выступить с обращением перед финалом ЧМ-2022, передает Life. Ранее британцы обрушились с критикой на Зеленского из-за его позиции по переговорам с Россией. Читатели Daily Mail были недовольны тем, что украинский лидер затягивает с тем, чтобы начать мирные переговоры с Россией, в то время, как продолжают гибнуть люди.