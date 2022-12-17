Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова с переизбранием. Об этом глава региона рассказала в своем telegram-канале.
«Вчера в Москве состоялись выборы президента Федерации шахмат России. Большинством голосов делегатов был избран действующий глава организации Андрей Филатов. От всех югорчан поздравила Андрея Васильевича с победой», — говорится в сообщении.
Наталья Комарова отметила, что ФШР является надежным партнером региона. Один из приоритетов совместной работы — включение Югры в список площадок для проведения крупных турниров, в том числе и международных.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова награждена золотым знаком Федерации шахмат России. Глава региона также является вице-президентом ФШР. Решение о награждении было принято на заочном заседании организации.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова с переизбранием. Об этом глава региона рассказала в своем telegram-канале. «Вчера в Москве состоялись выборы президента Федерации шахмат России. Большинством голосов делегатов был избран действующий глава организации Андрей Филатов. От всех югорчан поздравила Андрея Васильевича с победой», — говорится в сообщении. Наталья Комарова отметила, что ФШР является надежным партнером региона. Один из приоритетов совместной работы — включение Югры в список площадок для проведения крупных турниров, в том числе и международных. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова награждена золотым знаком Федерации шахмат России. Глава региона также является вице-президентом ФШР. Решение о награждении было принято на заочном заседании организации.