17 декабря 2022
16 декабря 2022

Комарова поздравила президента Федерации шахмат России с переизбранием. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комарова отметила важность сотрудничества региона и ФШР Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова с переизбранием. Об этом глава региона рассказала в своем telegram-канале.

«Вчера в Москве состоялись выборы президента Федерации шахмат России. Большинством голосов делегатов был избран действующий глава организации Андрей Филатов. От всех югорчан поздравила Андрея Васильевича с победой», — говорится в сообщении.

Наталья Комарова отметила, что ФШР является надежным партнером региона. Один из приоритетов совместной работы — включение Югры в список площадок для проведения крупных турниров, в том числе и международных.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова награждена золотым знаком Федерации шахмат России. Глава региона также является вице-президентом ФШР. Решение о награждении было принято на заочном заседании организации.

Наталья Комарова является вице-президентом ФШР

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова с переизбранием. Об этом глава региона рассказала в своем telegram-канале. «Вчера в Москве состоялись выборы президента Федерации шахмат России. Большинством голосов делегатов был избран действующий глава организации Андрей Филатов. От всех югорчан поздравила Андрея Васильевича с победой», — говорится в сообщении. Наталья Комарова отметила, что ФШР является надежным партнером региона. Один из приоритетов совместной работы — включение Югры в список площадок для проведения крупных турниров, в том числе и международных. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова награждена золотым знаком Федерации шахмат России. Глава региона также является вице-президентом ФШР. Решение о награждении было принято на заочном заседании организации.
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