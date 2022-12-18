Российское движение молодежи назвали «Движение первых»

Российское движение детей и молодежи теперь носит новое название
Российское движение детей и молодежи теперь будет называться «Движение первых». Такое решение было принято на первом съезде 18 декабря.
«„За“ проголосовало 1278 человек, „против“ — 7», — уточняет РИА Новости. Новым названием участники выбрали «Движение первых». Всего на первом съезде присутствовали 1393 человека.
Ранее президент РФ Владимир Путин сделал видеообращение к участникам съезда Российского движения детей и молодежи. Основная мысль, которую высказывал российский лидер, заключалась в том, что Россия стремится сделать мир вокруг справедливым.
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