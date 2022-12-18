Путин назвал цель всех поступков России

Путин: Россия сделает мир более справедливым своими поступками
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Россия должна жить в справедливом мире, где все равны и могут добиться любых поставленных целей, считает Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин уверен, что все перемены в стране и мире приведут к лучшему, а все действия РФ направлены на равенство и справедливость. Об этом российский президент рассказал в ходе видеообращения к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи.

«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что мы сможем сделать мир более справедливым — таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение и где у всех есть возможность для максимальной самореализации», — отметил Путин. Его слова приводит telegram-канал «Кремль. Новости». Президент видит мир таким, где каждый бы смог добиться успеха вне зависимости от своего происхождения и условий, в котором человек рос изначально.

Цель мероприятия, где выступил президент РФ, — собрать все проекты инициативы на одной большой площадке, рассказал участник съезда Российского движения детей и молодежи Никита Вахрушев деловой газете «Взгляд». Он отметил, что молодые люди страны хотят реализовывать себя в творчестве.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил человечеству новый миропорядок. Он отметил, что Россия готовится к многополярному устройству мира. Это мир, считает президент страны, без гегемонии США. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает отстаивать свои интересы. Жители Китая отметили, что президент России очень точен и прямолинеен в своих высказываниях, пишут «Невские новости».

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Президент РФ Владимир Путин уверен, что все перемены в стране и мире приведут к лучшему, а все действия РФ направлены на равенство и справедливость. Об этом российский президент рассказал в ходе видеообращения к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи. «Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что мы сможем сделать мир более справедливым — таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение и где у всех есть возможность для максимальной самореализации», — отметил Путин. Его слова приводит telegram-канал «Кремль. Новости». Президент видит мир таким, где каждый бы смог добиться успеха вне зависимости от своего происхождения и условий, в котором человек рос изначально. Цель мероприятия, где выступил президент РФ, — собрать все проекты инициативы на одной большой площадке, рассказал участник съезда Российского движения детей и молодежи Никита Вахрушев деловой газете «Взгляд». Он отметил, что молодые люди страны хотят реализовывать себя в творчестве. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил человечеству новый миропорядок. Он отметил, что Россия готовится к многополярному устройству мира. Это мир, считает президент страны, без гегемонии США. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает отстаивать свои интересы. Жители Китая отметили, что президент России очень точен и прямолинеен в своих высказываниях, пишут «Невские новости».
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