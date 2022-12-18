Пушилин сообщил об одном тяжелораненом при обстреле больницы в Донецке 18 декабря 2022 в 23:50 Размер текста - 17 + Больница является крупнешей в регионе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в больницу Калинина попали снаряды, известно об одном тяжелораненом. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом», — написал Пушилин в своем telegram-канале . Он уточнил, что медперсонал не пострадал, а пациенты уже эвакуированы из здания. Обновлено в 0:10: глава ДНР Пушилин сообщил , что больной, получивший тяжелое ранение скончался. Политик принес соболезнования близким и родным погибшего. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела повреждена крупнейшая больница в регионе. Очевидцы тогда сообщали о возгорании одного из корпусов. Во время обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в больницу Калинина попали снаряды, известно об одном тяжелораненом. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что медперсонал не пострадал, а пациенты уже эвакуированы из здания. Обновлено в 0:10: глава ДНР Пушилин сообщил, что больной, получивший тяжелое ранение скончался. Политик принес соболезнования близким и родным погибшего. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела повреждена крупнейшая больница в регионе. Очевидцы тогда сообщали о возгорании одного из корпусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям