Пушилин сообщил об одном тяжелораненом при обстреле больницы в Донецке

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Обстрел ДонНУЭТ в центре Донецка. Донецк, мчс, последствия, разрушения, обстрел, пожарные
Больница является крупнешей в регионе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в больницу Калинина попали снаряды, известно об одном тяжелораненом. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что медперсонал не пострадал, а пациенты уже эвакуированы из здания.

Обновлено в 0:10: глава ДНР Пушилин сообщил, что больной, получивший тяжелое ранение скончался. Политик принес соболезнования близким и родным погибшего.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела повреждена крупнейшая больница в регионе. Очевидцы тогда сообщали о возгорании одного из корпусов.

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Во время обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в больницу Калинина попали снаряды, известно об одном тяжелораненом. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что медперсонал не пострадал, а пациенты уже эвакуированы из здания. Обновлено в 0:10: глава ДНР Пушилин сообщил, что больной, получивший тяжелое ранение скончался. Политик принес соболезнования близким и родным погибшего. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела повреждена крупнейшая больница в регионе. Очевидцы тогда сообщали о возгорании одного из корпусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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