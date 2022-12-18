Пушилин сообщил об атаках Киева на ДНР

19 декабря 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сравнил ВСУ с фашистами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие стреляют в детей и стариков, как фашисты, разрушают больницы и школы. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «[ВСУ] бьют в самое сердце Донбасса. Стреляют в детей и стариков, как в 41-м фашисты. Разрушают больницы и школы. Уничтожают то, что строили наши отцы и деды», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Ранее Пушилин сообщил, что во время обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в больницу Калинина попали снаряды. По его словам, в результате происшествия один человек погиб. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали спонсировать Украину оружием. Позже американская газета The Washington Post опубликовала материал, в которой есть призывы к президенту США Джо Байдена разрешить Киеву бить по каждому сантиметру России. 15 декабря ВСУ в очередной раз обстреляли центр Донецка. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин назвал этот обстрел сильнейшем за восемь лет.

Украинские военнослужащие стреляют в детей и стариков, как фашисты, разрушают больницы и школы. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «[ВСУ] бьют в самое сердце Донбасса. Стреляют в детей и стариков, как в 41-м фашисты. Разрушают больницы и школы. Уничтожают то, что строили наши отцы и деды», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Ранее Пушилин сообщил, что во время обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в больницу Калинина попали снаряды. По его словам, в результате происшествия один человек погиб. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали спонсировать Украину оружием. Позже американская газета The Washington Post опубликовала материал, в которой есть призывы к президенту США Джо Байдена разрешить Киеву бить по каждому сантиметру России. 15 декабря ВСУ в очередной раз обстреляли центр Донецка. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин назвал этот обстрел сильнейшем за восемь лет.