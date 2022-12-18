Из-за циклонов в Пермском крае ожидаются перепады температур до -30 градусов

19 декабря 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Погода в Прикамье будет обусловлена циклонами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ближайшие дни температура воздуха в Прикамье будет подвержена значительным колебаниям. О неустойчивой погоде рассказали синоптики пермского проекта «Метеоролог и я». «В понедельник ожидаются осадки в виде мокрого снега. Потеплеет до +1 градуса. В северных районах региона чуть прохладнее. Днем ожидаются метели и снегопады, ближе к вечеру похолодает до −9 градусов. Во вторник и среду Прикамье окажется в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой снег. Температура воздуха опустится до −20 градусов. А в ночь на среду до −25. Пик придется на ночь четверга, когда похолодает до -30 градусов», — указано на сайте. Прикамские метеорологи считают, что Пермский край попадет под влияние теплого фронта в четверг днем. Температура воздуха составит от −9 до −14 градусов. На территории может выпасть небольшой снег и ожидается слабая метель. На пятницу спрогнозированы сильные осадки. В регион будет поступать теплый воздух, из-за чего днем температура воздуха может повысится до 0 градусов. Согласно предварительным данным, на выходных сохранится теплая погода. Температура воздуха будет колебаться у отметок от 0 до -5 градусов. На территории возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега. О том, что в Пермском крае потеплело, URA.RU писало ранее. На прошедшей неделе температура воздуха поднималась до отметки -3 градуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшие дни температура воздуха в Прикамье будет подвержена значительным колебаниям. О неустойчивой погоде рассказали синоптики пермского проекта «Метеоролог и я». «В понедельник ожидаются осадки в виде мокрого снега. Потеплеет до +1 градуса. В северных районах региона чуть прохладнее. Днем ожидаются метели и снегопады, ближе к вечеру похолодает до −9 градусов. Во вторник и среду Прикамье окажется в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой снег. Температура воздуха опустится до −20 градусов. А в ночь на среду до −25. Пик придется на ночь четверга, когда похолодает до -30 градусов», — указано на сайте. Прикамские метеорологи считают, что Пермский край попадет под влияние теплого фронта в четверг днем. Температура воздуха составит от −9 до −14 градусов. На территории может выпасть небольшой снег и ожидается слабая метель. На пятницу спрогнозированы сильные осадки. В регион будет поступать теплый воздух, из-за чего днем температура воздуха может повысится до 0 градусов. Согласно предварительным данным, на выходных сохранится теплая погода. Температура воздуха будет колебаться у отметок от 0 до -5 градусов. На территории возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега. О том, что в Пермском крае потеплело, URA.RU писало ранее. На прошедшей неделе температура воздуха поднималась до отметки -3 градуса.