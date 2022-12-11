11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Пермском крае на неделе потеплеет до -3 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз в городе Пермь, иней, комсомольский проспект, компроспект, зима в городе
Прикамские синоптики предсказывают, что в регионе станет теплее Фото:

Температура воздуха в Пермском крае поднимется до -3 градусов на предстоящей неделе (с 16 декабря включительно). Соответствующая информация опубликована на сайте проекта «Метеоролог и я».

«В Пермском крае под влиянием теплого фронта в понедельник продолжатся интенсивные снегопады, в отдельных районах возможен сильный снег. В понедельник и пятницу потеплеет до −3 градусов», — написано на сайте.

На понедельник спрогнозирована облачность, местами сильный снег и днем метель по югу Прикамья. Во вторник зона осадков сместится на север Пермского края. На остальной территории осадки должны прекратиться.

В среду Пермский край попадет под воздействие юго-восточного гребня антициклона. Синоптики предупреждают, что, несмотря на поступление теплого воздуха, у земной поверхности, наоборот, ожидается похолодание из-за небольшой облачности: температура воздуха ночью от −13 до −18 градусов. Днем воздух прогреется до −5 градусов.

К четвергу на территорию вернутся осадки. Возможен небольшой снег при дневной температуре от −7 до −12 градусов. Согласно предварительным расчетам, теплая погода сохранится в Прикамье в выходные дни. Метеорологи подчеркивают, что прогноз еще может измениться.

URA.RU ранее сообщало, что в ГИБДД Прикамья водителям рекомендовали отказаться от длительных поездок во время снегопада. В то же время пассажиров самолета авиакомпании S7 рейсом «Пермь-Москва» после приземления в аэропорту Домодедово полтора часа продержали на взлетной полосе из-за непогоды. Из-за обильных осадков в регионе пермские дорожные службы были переведены на усиленный режим работы.

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Температура воздуха в Пермском крае поднимется до -3 градусов на предстоящей неделе (с 16 декабря включительно). Соответствующая информация опубликована на сайте проекта «Метеоролог и я». «В Пермском крае под влиянием теплого фронта в понедельник продолжатся интенсивные снегопады, в отдельных районах возможен сильный снег. В понедельник и пятницу потеплеет до −3 градусов», — написано на сайте. На понедельник спрогнозирована облачность, местами сильный снег и днем метель по югу Прикамья. Во вторник зона осадков сместится на север Пермского края. На остальной территории осадки должны прекратиться. В среду Пермский край попадет под воздействие юго-восточного гребня антициклона. Синоптики предупреждают, что, несмотря на поступление теплого воздуха, у земной поверхности, наоборот, ожидается похолодание из-за небольшой облачности: температура воздуха ночью от −13 до −18 градусов. Днем воздух прогреется до −5 градусов. К четвергу на территорию вернутся осадки. Возможен небольшой снег при дневной температуре от −7 до −12 градусов. Согласно предварительным расчетам, теплая погода сохранится в Прикамье в выходные дни. Метеорологи подчеркивают, что прогноз еще может измениться. URA.RU ранее сообщало, что в ГИБДД Прикамья водителям рекомендовали отказаться от длительных поездок во время снегопада. В то же время пассажиров самолета авиакомпании S7 рейсом «Пермь-Москва» после приземления в аэропорту Домодедово полтора часа продержали на взлетной полосе из-за непогоды. Из-за обильных осадков в регионе пермские дорожные службы были переведены на усиленный режим работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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