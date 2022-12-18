«Ведомости»: Европа опередила Азию по закупкам российского газа

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Страны Европы за одиннадцать месяцев текущего года закупили больше российского газа, чем страны Азии. Об этом сообщают «Ведомости». «Поставки газа в Европу из РФ с начала года превысили поставки в Азию. Экспорт [российского газа] в Европу вырос за 11 месяцев на 20%», — приводят данные консалдинговой компании Б1 «Ведомости». Например, поставки газа в Бельгию увеличились на 110%. Франция нарастила объем импорта до 50%. Ранее URA.RU рассказало, что западные страны пытаются ввести ценовой потолок на российские энергоносители, в ответ президент РФ Владимир Путин отказался поставлять ресурсы в те страны, что вводят потолок цен. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европы зависит от экспорта российского газа.