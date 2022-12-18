18 декабря 2022

«Ведомости»: Европа опередила Азию по закупкам российского газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод комплекса сжиженного природного газа
Бельгия за год увеличила импорт газа из России на 110%, Франция на 50% Фото:

Страны Европы за одиннадцать месяцев текущего года закупили больше российского газа, чем страны Азии. Об этом сообщают «Ведомости».

«Поставки газа в Европу из РФ с начала года превысили поставки в Азию. Экспорт [российского газа] в Европу вырос за 11 месяцев на 20%», — приводят данные консалдинговой компании Б1 «Ведомости».

Например, поставки газа в Бельгию увеличились на 110%. Франция нарастила объем импорта до 50%.

Ранее URA.RU рассказало, что западные страны пытаются ввести ценовой потолок на российские энергоносители, в ответ президент РФ Владимир Путин отказался поставлять ресурсы в те страны, что вводят потолок цен. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европы зависит от экспорта российского газа.

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Страны Европы за одиннадцать месяцев текущего года закупили больше российского газа, чем страны Азии. Об этом сообщают «Ведомости». «Поставки газа в Европу из РФ с начала года превысили поставки в Азию. Экспорт [российского газа] в Европу вырос за 11 месяцев на 20%», — приводят данные консалдинговой компании Б1 «Ведомости». Например, поставки газа в Бельгию увеличились на 110%. Франция нарастила объем импорта до 50%. Ранее URA.RU рассказало, что западные страны пытаются ввести ценовой потолок на российские энергоносители, в ответ президент РФ Владимир Путин отказался поставлять ресурсы в те страны, что вводят потолок цен. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европы зависит от экспорта российского газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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