«Ведомости»: Европа опередила Азию по закупкам российского газа 19 декабря 2022 в 04:35 Размер текста - 17 + Бельгия за год увеличила импорт газа из России на 110%, Франция на 50% Фото: Илья Московец © URA.RU Страны Европы за одиннадцать месяцев текущего года закупили больше российского газа, чем страны Азии. Об этом сообщают «Ведомости». «Поставки газа в Европу из РФ с начала года превысили поставки в Азию. Экспорт [российского газа] в Европу вырос за 11 месяцев на 20%», — приводят данные консалдинговой компании Б1 «Ведомости». Например, поставки газа в Бельгию увеличились на 110%. Франция нарастила объем импорта до 50%. Ранее URA.RU рассказало, что западные страны пытаются ввести ценовой потолок на российские энергоносители, в ответ президент РФ Владимир Путин отказался поставлять ресурсы в те страны, что вводят потолок цен. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европы зависит от экспорта российского газа. Страны Европы за одиннадцать месяцев текущего года закупили больше российского газа, чем страны Азии. Об этом сообщают «Ведомости». «Поставки газа в Европу из РФ с начала года превысили поставки в Азию. Экспорт [российского газа] в Европу вырос за 11 месяцев на 20%», — приводят данные консалдинговой компании Б1 «Ведомости». Например, поставки газа в Бельгию увеличились на 110%. Франция нарастила объем импорта до 50%. Ранее URA.RU рассказало, что западные страны пытаются ввести ценовой потолок на российские энергоносители, в ответ президент РФ Владимир Путин отказался поставлять ресурсы в те страны, что вводят потолок цен. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европы зависит от экспорта российского газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям