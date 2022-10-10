Боррель: благополучие Евросоюза зависит от дешевой энергии из России

Глава дипломатии ЕС призвал Европу скорее искать внутренние источники энергии

11 октября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Европа займется поиском внутренних источников энерегии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Благополучие Европейского союза (ЕС) базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы. С таким заявлением выступил заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с послами стран-участниц. «Наше благополучие базировалось на дешевой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия — это та, которая производится внутри», — приводит слова Борреля РИА «Новости». Г Глава дипломатии отметил, что доступ на китайский рынок в последнее время также осложнятся. В результате европейской экономике следует готовиться к «серьезной реструктуризации». «Это может создать политические проблемы», — добавил Боррель. Восьмой пакет санкций Евросоюза против РФ включил в себя потолок цены на российские нефть и газ. Однако, по мнению экспертов, Европа рискует, накладывая ограничения на поставки энергоресурсов. Во-первых, у европейских стран нет страховки от таких неожиданностей, как аномальные холода. Второй риск заключается в отсутствии гарантий, что потребности в электричестве закроют атомные станции, писало Bloomberg. При этом отказ Европы от российской нефти не заведет Москву в тупик. Россия сконцентрирует экспорт энергоносителей в страны Азии, увеличив объемы поставок в Индию, Китай и Турцию.

Благополучие Европейского союза (ЕС) базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы. С таким заявлением выступил заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с послами стран-участниц. «Наше благополучие базировалось на дешевой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия — это та, которая производится внутри», — приводит слова Борреля РИА «Новости». Г Глава дипломатии отметил, что доступ на китайский рынок в последнее время также осложнятся. В результате европейской экономике следует готовиться к «серьезной реструктуризации». «Это может создать политические проблемы», — добавил Боррель. Восьмой пакет санкций Евросоюза против РФ включил в себя потолок цены на российские нефть и газ. Однако, по мнению экспертов, Европа рискует, накладывая ограничения на поставки энергоресурсов. Во-первых, у европейских стран нет страховки от таких неожиданностей, как аномальные холода. Второй риск заключается в отсутствии гарантий, что потребности в электричестве закроют атомные станции, писало Bloomberg. При этом отказ Европы от российской нефти не заведет Москву в тупик. Россия сконцентрирует экспорт энергоносителей в страны Азии, увеличив объемы поставок в Индию, Китай и Турцию.