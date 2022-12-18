«Россети» судятся с мэрией Соликамска из-за имущества в миллиард рублей

19 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Россети подали в суд на администрацию Соликамска Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU ОАО «МРСК Урала» («Россети Урала») подало в суд на администрацию Соликамска, которая начала процесс приватизации имущества МУП «Городские коммунальные электрические сети». Соответствующие документы опубликованы в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «ОАО „МРСК Урала“ требует признать недействительным постановление администрации Соликамского городского округа о приватизации имущества МУП „ГКЭС“. Также организация потребовала наложить обеспечительные меры», — говорится в документах суда. Суд принял точку зрения МРСК и приостановил процесс приватизации до конца судебного процесса. На заседании комитета заксобрания по инфраструктуре в октябре председатель комитета, бывший вице-премьер Антон Удальев озвучивал, что стоимость электросетевого хозяйства составляет 1 млрд рублей. Зампред краевого правительства Андрей Кокорев тогда подтвердил информацию. URA.RU Антон Удальев сообщил, что электросети Соликамска долгое время находились в аренде у МРСК. «Но из-за нарушений условий договора в части эксплуатации сетей он был расторгнут», — пояснил депутат. «Россети Урал» воздержались от комментариев для СМИ до момента вынесения судебных решений. Источник на рынке энергоснабжения рассказал URA.RU, что приватизация муниципального актива прежде всего нарушает права компании «Россети Урал» на преимущественное заключение договора аренды по данному имуществу. Ведь электросетевой комплекс длительное время эксплуатировало ее пермское подразделение на условиях аренды, осуществляя как ремонтные, так и эксплуатационные работы на сетях. Агентству не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации Соликамска, в ведомство был направлен запрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ОАО «МРСК Урала» («Россети Урала») подало в суд на администрацию Соликамска, которая начала процесс приватизации имущества МУП «Городские коммунальные электрические сети». Соответствующие документы опубликованы в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «ОАО „МРСК Урала“ требует признать недействительным постановление администрации Соликамского городского округа о приватизации имущества МУП „ГКЭС“. Также организация потребовала наложить обеспечительные меры», — говорится в документах суда. Суд принял точку зрения МРСК и приостановил процесс приватизации до конца судебного процесса. На заседании комитета заксобрания по инфраструктуре в октябре председатель комитета, бывший вице-премьер Антон Удальев озвучивал, что стоимость электросетевого хозяйства составляет 1 млрд рублей. Зампред краевого правительства Андрей Кокорев тогда подтвердил информацию. URA.RU Антон Удальев сообщил, что электросети Соликамска долгое время находились в аренде у МРСК. «Но из-за нарушений условий договора в части эксплуатации сетей он был расторгнут», — пояснил депутат. «Россети Урал» воздержались от комментариев для СМИ до момента вынесения судебных решений. Источник на рынке энергоснабжения рассказал URA.RU, что приватизация муниципального актива прежде всего нарушает права компании «Россети Урал» на преимущественное заключение договора аренды по данному имуществу. Ведь электросетевой комплекс длительное время эксплуатировало ее пермское подразделение на условиях аренды, осуществляя как ремонтные, так и эксплуатационные работы на сетях. Агентству не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации Соликамска, в ведомство был направлен запрос.