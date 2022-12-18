18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Свердловское ГИБДД закрыло движение для автобусов в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Снег, дожди, перепады температуры и сильный ветер стали причиной перекрытия трассы Фото:

В Свердловской области закрыли движение для пассажирских автобусов по трассе «Екатеринбург-Курган». Кроме этого, свердловчанам рекомендовали отказаться от поездок в Курганскую область на личном автомобиле. Такие ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями. С соответствующей просьбой выступило Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

«По причине неблагоприятных погодных условий <…> Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области принято решение о введений временного ограничения для движения пассажирского транспорта», — заявили сотрудники ГИБДД. Ограничение введено на трассе Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» с км 125+421 по км 356+282.

О том, когда снимут ограничения движения, сотрудники свердловской Госавтоинспекции сообщат дополнительно. Однако если от поездки отказаться невозможно, то водителям рекомендуют двигаться с пониженной скоростью, быть внимательными и не исключать маневрирование.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

В Свердловской области закрыли движение для пассажирских автобусов по трассе «Екатеринбург-Курган». Кроме этого, свердловчанам рекомендовали отказаться от поездок в Курганскую область на личном автомобиле. Такие ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями. С соответствующей просьбой выступило Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «По причине неблагоприятных погодных условий <…> Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области принято решение о введений временного ограничения для движения пассажирского транспорта», — заявили сотрудники ГИБДД. Ограничение введено на трассе Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» с км 125+421 по км 356+282. О том, когда снимут ограничения движения, сотрудники свердловской Госавтоинспекции сообщат дополнительно. Однако если от поездки отказаться невозможно, то водителям рекомендуют двигаться с пониженной скоростью, быть внимательными и не исключать маневрирование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...