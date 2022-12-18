Свердловское ГИБДД закрыло движение для автобусов в Курганскую область

Снег, дожди, перепады температуры и сильный ветер стали причиной перекрытия трассы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области закрыли движение для пассажирских автобусов по трассе «Екатеринбург-Курган». Кроме этого, свердловчанам рекомендовали отказаться от поездок в Курганскую область на личном автомобиле. Такие ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями. С соответствующей просьбой выступило Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

«По причине неблагоприятных погодных условий <…> Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области принято решение о введений временного ограничения для движения пассажирского транспорта», — заявили сотрудники ГИБДД. Ограничение введено на трассе Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» с км 125+421 по км 356+282.

О том, когда снимут ограничения движения, сотрудники свердловской Госавтоинспекции сообщат дополнительно. Однако если от поездки отказаться невозможно, то водителям рекомендуют двигаться с пониженной скоростью, быть внимательными и не исключать маневрирование.