Свердловское ГИБДД закрыло движение для автобусов в Курганскую область

В Свердловской области закрыли движение для пассажирских автобусов по трассе «Екатеринбург-Курган». Кроме этого, свердловчанам рекомендовали отказаться от поездок в Курганскую область на личном автомобиле. Такие ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями. С соответствующей просьбой выступило Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
«По причине неблагоприятных погодных условий <…> Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области принято решение о введений временного ограничения для движения пассажирского транспорта», — заявили сотрудники ГИБДД. Ограничение введено на трассе Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» с км 125+421 по км 356+282.
О том, когда снимут ограничения движения, сотрудники свердловской Госавтоинспекции сообщат дополнительно. Однако если от поездки отказаться невозможно, то водителям рекомендуют двигаться с пониженной скоростью, быть внимательными и не исключать маневрирование.
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В Свердловской области закрыли движение для пассажирских автобусов по трассе «Екатеринбург-Курган». Кроме этого, свердловчанам рекомендовали отказаться от поездок в Курганскую область на личном автомобиле. Такие ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями. С соответствующей просьбой выступило Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «По причине неблагоприятных погодных условий <…> Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области принято решение о введений временного ограничения для движения пассажирского транспорта», — заявили сотрудники ГИБДД. Ограничение введено на трассе Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» с км 125+421 по км 356+282. О том, когда снимут ограничения движения, сотрудники свердловской Госавтоинспекции сообщат дополнительно. Однако если от поездки отказаться невозможно, то водителям рекомендуют двигаться с пониженной скоростью, быть внимательными и не исключать маневрирование.