Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев 19 декабря возглавил колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Как сообщили в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия», всего на фронт везут 15 тонн необходимых вещей.
«Фура с 15 тоннами гуманитарного груза выехала из Сосновского района в Донбасс. Впереди фуры пошла легковая машина, ведет которую по традиции инициатор акции, депутат ЗСО от фракции „СРЗП“ Владимир Бекишев и его напарник», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии.
Там отметили, что это уже седьмая экспедиция партии в Донбасс. Фуру загрузили электростанциями, печками, рациями, бензопилами, комплектами зимней одежды и сапогами.
По словам депутата, груз собирали буквально всем миром. Помощь приходила из многих городов, районов, предприятий, организаций и школ.
«Помогали все. Самое активное участие в подготовке экспедиции приняли мои коллеги — депутаты фракции „СРЗП“», — добавил Бекишев.
Владимир Бекишев (слева) возглавил колонну с грузом
Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия»
В Донбасс отправили 15 тонн товаров для жителей и военнослужащих
Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия»
Фуру загрузили всем необходимым: электростанциями, печками, рациями, бензопилами, комплектами зимней одежды и сапогами, специальными матрасами, аптечками
Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия»
Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев 19 декабря возглавил колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Как сообщили в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия», всего на фронт везут 15 тонн необходимых вещей. «Фура с 15 тоннами гуманитарного груза выехала из Сосновского района в Донбасс. Впереди фуры пошла легковая машина, ведет которую по традиции инициатор акции, депутат ЗСО от фракции „СРЗП“ Владимир Бекишев и его напарник», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии. Там отметили, что это уже седьмая экспедиция партии в Донбасс. Фуру загрузили электростанциями, печками, рациями, бензопилами, комплектами зимней одежды и сапогами. По словам депутата, груз собирали буквально всем миром. Помощь приходила из многих городов, районов, предприятий, организаций и школ. «Помогали все. Самое активное участие в подготовке экспедиции приняли мои коллеги — депутаты фракции „СРЗП“», — добавил Бекишев.