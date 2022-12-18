Владимир Бекишев поедет впереди фуры на легковом автомобиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев 19 декабря возглавил колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Как сообщили в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия», всего на фронт везут 15 тонн необходимых вещей.

«Фура с 15 тоннами гуманитарного груза выехала из Сосновского района в Донбасс. Впереди фуры пошла легковая машина, ведет которую по традиции инициатор акции, депутат ЗСО от фракции „СРЗП“ Владимир Бекишев и его напарник», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии.

Там отметили, что это уже седьмая экспедиция партии в Донбасс. Фуру загрузили электростанциями, печками, рациями, бензопилами, комплектами зимней одежды и сапогами.

По словам депутата, груз собирали буквально всем миром. Помощь приходила из многих городов, районов, предприятий, организаций и школ.

«Помогали все. Самое активное участие в подготовке экспедиции приняли мои коллеги — депутаты фракции „СРЗП“», — добавил Бекишев.

Владимир Бекишев (слева) возглавил колонну с грузом Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия»

В Донбасс отправили 15 тонн товаров для жителей и военнослужащих Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия»