18 декабря 2022
17 декабря 2022

Челябинский депутат возглавил колонну с грузом для фронта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, бекишев владимир
Владимир Бекишев поедет впереди фуры на легковом автомобиле Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев 19 декабря возглавил колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Как сообщили в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия», всего на фронт везут 15 тонн необходимых вещей.

«Фура с 15 тоннами гуманитарного груза выехала из Сосновского района в Донбасс. Впереди фуры пошла легковая машина, ведет которую по традиции инициатор акции, депутат ЗСО от фракции „СРЗП“ Владимир Бекишев и его напарник», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии.

Там отметили, что это уже седьмая экспедиция партии в Донбасс. Фуру загрузили электростанциями, печками, рациями, бензопилами, комплектами зимней одежды и сапогами.

По словам депутата, груз собирали буквально всем миром. Помощь приходила из многих городов, районов, предприятий, организаций и школ.

«Помогали все. Самое активное участие в подготовке экспедиции приняли мои коллеги — депутаты фракции „СРЗП“», — добавил Бекишев.

Владимир Бекишев (слева) возглавил колонну с грузом
Фото:
В Донбасс отправили 15 тонн товаров для жителей и военнослужащих
Фото:
Фуру загрузили всем необходимым: электростанциями, печками, рациями, бензопилами, комплектами зимней одежды и сапогами, специальными матрасами, аптечками
Фото:

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Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев 19 декабря возглавил колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Как сообщили в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия», всего на фронт везут 15 тонн необходимых вещей. «Фура с 15 тоннами гуманитарного груза выехала из Сосновского района в Донбасс. Впереди фуры пошла легковая машина, ведет которую по традиции инициатор акции, депутат ЗСО от фракции „СРЗП“ Владимир Бекишев и его напарник», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии. Там отметили, что это уже седьмая экспедиция партии в Донбасс. Фуру загрузили электростанциями, печками, рациями, бензопилами, комплектами зимней одежды и сапогами. По словам депутата, груз собирали буквально всем миром. Помощь приходила из многих городов, районов, предприятий, организаций и школ. «Помогали все. Самое активное участие в подготовке экспедиции приняли мои коллеги — депутаты фракции „СРЗП“», — добавил Бекишев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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