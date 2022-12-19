Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

19 декабря 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Житель Севастополя проводил сбор и передачу информации об ЧФ России Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителя Севастополя Евгения Петрушина осудили на 12 лет по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в ФСБ России. «Вступил в законную силу приговор в отношении гражданина России Петрушина Вадимовича, признанного виновным государственной измене», — цитирует пресс-релиз ведомства РИА Новости. Там добавили, что виновный приговорен к 12 годам строгого режима, денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей, а также ограничению свободы на один год после освобождения. По данным следствия, Петрушин в 2020—2021 годах проводил сбор информации о Черноморском флоте РФ и осуществлял ее передачу военной разведке Украины.

Жителя Севастополя Евгения Петрушина осудили на 12 лет по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в ФСБ России. «Вступил в законную силу приговор в отношении гражданина России Петрушина Вадимовича, признанного виновным государственной измене», — цитирует пресс-релиз ведомства РИА Новости. Там добавили, что виновный приговорен к 12 годам строгого режима, денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей, а также ограничению свободы на один год после освобождения. По данным следствия, Петрушин в 2020—2021 годах проводил сбор информации о Черноморском флоте РФ и осуществлял ее передачу военной разведке Украины.