Улицы Кургана покрылись ледяной коркой утром 19 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тротуары и машины на улицах Кургана покрылись слоем льда, а на проезжей части образовалась каша из грязного снега. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU, побывав на центральных улицах города.

«На тротуарах гололед: люди передвигаются маленькими шажками, некоторые падают, но потом встают и идут дальше. Улицы покрыты слоем твердого наста. При этом на проезжей части — лужи по колено, каша из грязного снега и воды», — передает корреспондент URA.RU. По его словам, несмотря на теплую погоду, окна машины леденеют в течение часа даже днем.

Журналист URA.RU отметил, что некоторые ТСЖ уже обработали ступени подъездов и придомовую территория средствами от обледенения. «Похожими средствами обрабатывают дорожки в городском парке, на большинстве улиц еще не убран наст», — отмечает корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что в связи неблагоприятными погодными условиями (гололед) очные занятия в школах Кургана отменены с 1 по 11 классы (второй смены) 19 декабря и с 1 по 11 классы (первой смены) 20 декабря. Уроки будут проводиться дистанционно.

В Кургане на дорогах — слякоть, на тротуарах — гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пешеходы предпочитают идти вдоль скользкого тротуара по снежной корке из наста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за обледенения улиц некоторые прохожие держатся на поручни и стены, чтобы не упасть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане работники обрабатывают солью пешеходные дорожки в городском парке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Машины покрылись слоем льда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU