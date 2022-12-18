18 декабря 2022

Курган залило ледяным дождем. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Курган
Улицы Кургана покрылись ледяной коркой утром 19 декабря Фото:

Тротуары и машины на улицах Кургана покрылись слоем льда, а на проезжей части образовалась каша из грязного снега. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU, побывав на центральных улицах города.

«На тротуарах гололед: люди передвигаются маленькими шажками, некоторые падают, но потом встают и идут дальше. Улицы покрыты слоем твердого наста. При этом на проезжей части — лужи по колено, каша из грязного снега и воды», — передает корреспондент URA.RU. По его словам, несмотря на теплую погоду, окна машины леденеют в течение часа даже днем.

Журналист URA.RU отметил, что некоторые ТСЖ уже обработали ступени подъездов и придомовую территория средствами от обледенения. «Похожими средствами обрабатывают дорожки в городском парке, на большинстве улиц еще не убран наст», — отмечает корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что в связи неблагоприятными погодными условиями (гололед) очные занятия в школах Кургана отменены с 1 по 11 классы (второй смены) 19 декабря и с 1 по 11 классы (первой смены) 20 декабря. Уроки будут проводиться дистанционно.

Гололед. Курган
В Кургане на дорогах — слякоть, на тротуарах — гололед
Фото:
Гололед. Курган
Пешеходы предпочитают идти вдоль скользкого тротуара по снежной корке из наста
Фото:
Гололед. Курган
Из-за обледенения улиц некоторые прохожие держатся на поручни и стены, чтобы не упасть
Фото:
Гололед. Курган
В Кургане работники обрабатывают солью пешеходные дорожки в городском парке
Фото:
Гололед. Курган
Машины покрылись слоем льда
Фото:
Гололед. Курган
На проезжей части дорог в центре Кургана образовалась каша из грязного снега и воды
Фото:

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Тротуары и машины на улицах Кургана покрылись слоем льда, а на проезжей части образовалась каша из грязного снега. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU, побывав на центральных улицах города. «На тротуарах гололед: люди передвигаются маленькими шажками, некоторые падают, но потом встают и идут дальше. Улицы покрыты слоем твердого наста. При этом на проезжей части — лужи по колено, каша из грязного снега и воды», — передает корреспондент URA.RU. По его словам, несмотря на теплую погоду, окна машины леденеют в течение часа даже днем. Журналист URA.RU отметил, что некоторые ТСЖ уже обработали ступени подъездов и придомовую территория средствами от обледенения. «Похожими средствами обрабатывают дорожки в городском парке, на большинстве улиц еще не убран наст», — отмечает корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что в связи неблагоприятными погодными условиями (гололед) очные занятия в школах Кургана отменены с 1 по 11 классы (второй смены) 19 декабря и с 1 по 11 классы (первой смены) 20 декабря. Уроки будут проводиться дистанционно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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