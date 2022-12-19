В «Ростехе» заявили о превосходстве над Украиной в беспилотниках

19 декабря 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Россия превзошла Украину в области применения БПЛА, считает Артяков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция продемонстрировала преимущество России перед Украиной по тактическим разведывательным беспилотникам. Об этом сообщил заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24». «С начала СВО у нас было не такое большое количество, значение им не особо придавалось, но когда начался конфликт, потребность в них выросла значительным образом. Концерн „Калашников“ является одним из лидеров, который выпускает линейку этих аппаратов», — сказал Артяков. По его мнению, Россия превзошла своего противника в области применения беспилотных летательных аппаратов. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин похвалил «Ростех» за высокие объемы экспорта вооружения. В прошлом месяце сообщалось, что российские войска испытали новую беспилотную ударную систему в зоне специальной военной операции. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля с целью помочь жителям Донбасса.

Специальная военная операция продемонстрировала преимущество России перед Украиной по тактическим разведывательным беспилотникам. Об этом сообщил заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24». «С начала СВО у нас было не такое большое количество, значение им не особо придавалось, но когда начался конфликт, потребность в них выросла значительным образом. Концерн „Калашников“ является одним из лидеров, который выпускает линейку этих аппаратов», — сказал Артяков. По его мнению, Россия превзошла своего противника в области применения беспилотных летательных аппаратов. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин похвалил «Ростех» за высокие объемы экспорта вооружения. В прошлом месяце сообщалось, что российские войска испытали новую беспилотную ударную систему в зоне специальной военной операции. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля с целью помочь жителям Донбасса.