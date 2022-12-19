В «Ростехе» заявили о превосходстве над Украиной в беспилотниках

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Россия превзошла Украину в области применения БПЛА, считает Артяков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция продемонстрировала преимущество России перед Украиной по тактическим разведывательным беспилотникам. Об этом сообщил заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24».

«С начала СВО у нас было не такое большое количество, значение им не особо придавалось, но когда начался конфликт, потребность в них выросла значительным образом. Концерн „Калашников“ является одним из лидеров, который выпускает линейку этих аппаратов», — сказал Артяков. По его мнению, Россия превзошла своего противника в области применения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин похвалил «Ростех» за высокие объемы экспорта вооружения. В прошлом месяце сообщалось, что российские войска испытали новую беспилотную ударную систему в зоне специальной военной операции. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля с целью помочь жителям Донбасса.

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Специальная военная операция продемонстрировала преимущество России перед Украиной по тактическим разведывательным беспилотникам. Об этом сообщил заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24». «С начала СВО у нас было не такое большое количество, значение им не особо придавалось, но когда начался конфликт, потребность в них выросла значительным образом. Концерн „Калашников“ является одним из лидеров, который выпускает линейку этих аппаратов», — сказал Артяков. По его мнению, Россия превзошла своего противника в области применения беспилотных летательных аппаратов. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин похвалил «Ростех» за высокие объемы экспорта вооружения. В прошлом месяце сообщалось, что российские войска испытали новую беспилотную ударную систему в зоне специальной военной операции. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля с целью помочь жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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