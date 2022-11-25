Путин похвалил «Ростех» за высокие объемы экспорта оружия

26 ноября 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин похвалил «Ростех» за рост объемов экспорта вооружений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин отметил высокие достижения госкорпорации «Ростех» за наращивание объемов экспорта российского оружия. С начала года доходы от экспорта оружия пополнили бюджет на 8 млрд долларов, заявил глава государства на мероприятии в честь 15-летия «Ростеха». «Сегодня значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил, но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на 8 миллиардов долларов», — сказал Владимир Путин, сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Он отметил, что в существующих условиях это значительный результат. По его словам, еще больший доход ожидается от заключенных на сегодняшний день контрактов. Глава государства подчеркнул, что Россия во все времена гордилась своими оружейниками. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия госкорпорации «Ростех» передали военно-космическим войскам России боевые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что принимаются все возможные меры для перевода госкорпорации на отечественное оборудование и техническую базу.

Президент России Владимир Путин отметил высокие достижения госкорпорации «Ростех» за наращивание объемов экспорта российского оружия. С начала года доходы от экспорта оружия пополнили бюджет на 8 млрд долларов, заявил глава государства на мероприятии в честь 15-летия «Ростеха». «Сегодня значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил, но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на 8 миллиардов долларов», — сказал Владимир Путин, сообщается в официальном telegram-канале Кремля. Он отметил, что в существующих условиях это значительный результат. По его словам, еще больший доход ожидается от заключенных на сегодняшний день контрактов. Глава государства подчеркнул, что Россия во все времена гордилась своими оружейниками. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия госкорпорации «Ростех» передали военно-космическим войскам России боевые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что принимаются все возможные меры для перевода госкорпорации на отечественное оборудование и техническую базу.