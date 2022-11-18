Российские войска испытали новую беспилотную ударную систему 19 ноября 2022 в 07:12 Размер текста - 17 + Новая беспилотная система показала высокую боевую эффективность Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первая беспилотная разведывательно-ударная система испытана армией РФ в зоне специальной военной операции. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил информированный источник. «Созданная в России разведывательно-ударная система (РУС), включающая в себя разведывательные беспилотные аппараты различных классов и ударные дроны ижевской компании ZALA Aero, показала высокую эффективность обнаружения и поражения живой силы, бронетехники, артсистем и ПВО противника. В систему входят разведывательные дроны, ретранслирующие сигнал, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет», — рассказал источник агентству. Российские военные активно используют в зоне СВО барражирующие боеприпасы «Куб» и «Изделие-51/52» («Ланцет»), добавил собеседник агентства. Данные типы дронов способны нести боевую часть от трех до пяти килограмм, а также имеют увеличенный радиус действия, уточнил он. Ранее URA.RU сообщало об уничтожении танка ВСУ российским дроном. Видео предоставило Минобороны РФ. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине, целью которой является помощь жителям Донбасса, а также уничтожение националистических батальонов и формирований. Первая беспилотная разведывательно-ударная система испытана армией РФ в зоне специальной военной операции. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил информированный источник. «Созданная в России разведывательно-ударная система (РУС), включающая в себя разведывательные беспилотные аппараты различных классов и ударные дроны ижевской компании ZALA Aero, показала высокую эффективность обнаружения и поражения живой силы, бронетехники, артсистем и ПВО противника. В систему входят разведывательные дроны, ретранслирующие сигнал, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет», — рассказал источник агентству. Российские военные активно используют в зоне СВО барражирующие боеприпасы «Куб» и «Изделие-51/52» («Ланцет»), добавил собеседник агентства. Данные типы дронов способны нести боевую часть от трех до пяти килограмм, а также имеют увеличенный радиус действия, уточнил он. Ранее URA.RU сообщало об уничтожении танка ВСУ российским дроном. Видео предоставило Минобороны РФ. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине, целью которой является помощь жителям Донбасса, а также уничтожение националистических батальонов и формирований. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям