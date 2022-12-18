Студентка КГУ отказалась от 1 млн рублей, чтобы продолжить участие в конкурсе «Твой ход» и увеличить капитал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студентка Курганского госуниверситета (КГУ) Снежана Фомина получила премию в 1 млн рублей в рамках Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Об этом говорится на сайте учреждения.

«Студентка института экономики и права КГУ Снежана Фомина вошла в число победителей трека „Делаю“ конкурса „Твой ход“ на базе президентской платформы „Россия — страна возможностей“», — указано в сообщении. Всего победили 200 команд. Лидерам каждой из них вручили премии в 1 млн рублей. Согласно условиям, потратить миллион можно на обучение, улучшение жилищных условий, на стартап, либо не трогать средства и попасть в сообщество миллионеров «Твой ход», чтобы увеличить свой капитал. Фомина выбрала последний вариант.

Участники трека «Делаю» создавали проекты по улучшению системы образования, развитию технологий и по другим направлениям. Фомина является руководителем творческого проекта «Люблю и делаю», который поддерживает развитие хобби и творчества среди студентов.

«Когда услышала свою фамилию в списке победителей, очень обрадовалась. <…> Я выходила на сцену и осознавала: я сделала все, чтобы достичь цели, я достойна победы. На сцене не могла сдержать улыбки, была счастлива», — говорит Фомина. По ее словам, это ее второе участие в данном конкурсе. В первый раз девушка прошла до полуфинала.

Снежана Фомина (вторая девушка справа) выиграла 1 млн рублей в конкурсе «Твой ход» Фото: сайт КГУ