18 декабря 2022

Путин наградил орденом заместителя уральского полпреда

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация социального проекта «Будущие МЫ». Екатеринбург, кириллов борис
Награду Кириллову вручал полпред России по УрФО Владимир Якушев Фото:

Заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Наградить Кириллова Бориса Анатольевича орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени», — говорится в официальном документе. Награду Кириллову вручал полпред России в УрФО Владимир Якушев.

Борис Кириллов связан с уральским полпредством с 1996 года, курирует социальные вопросы. Является помощником полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе с 2013 года.

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Заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Наградить Кириллова Бориса Анатольевича орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени», — говорится в официальном документе. Награду Кириллову вручал полпред России в УрФО Владимир Якушев. Борис Кириллов связан с уральским полпредством с 1996 года, курирует социальные вопросы. Является помощником полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе с 2013 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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