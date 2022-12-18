Путин наградил орденом заместителя уральского полпреда

Награду Кириллову вручал полпред России по УрФО Владимир Якушев
Заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Наградить Кириллова Бориса Анатольевича орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени», — говорится в официальном документе. Награду Кириллову вручал полпред России в УрФО Владимир Якушев.
Борис Кириллов связан с уральским полпредством с 1996 года, курирует социальные вопросы. Является помощником полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе с 2013 года.
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