Путин наградил орденом заместителя уральского полпреда

19 декабря 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Награду Кириллову вручал полпред России по УрФО Владимир Якушев Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Наградить Кириллова Бориса Анатольевича орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени», — говорится в официальном документе. Награду Кириллову вручал полпред России в УрФО Владимир Якушев. Борис Кириллов связан с уральским полпредством с 1996 года, курирует социальные вопросы. Является помощником полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе с 2013 года.

Заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Наградить Кириллова Бориса Анатольевича орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени», — говорится в официальном документе. Награду Кириллову вручал полпред России в УрФО Владимир Якушев. Борис Кириллов связан с уральским полпредством с 1996 года, курирует социальные вопросы. Является помощником полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе с 2013 года.