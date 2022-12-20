В Челябинске в 2023 году вырастут цены на новое жилье

Рост цен на новое жилье составит от 10 до 15% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске в 2023 году вырастет цена на новостройки, при этом спрос на жилье этого сегмента упадет. Падение будет связано с ростом субсидированной ставки на первичное жилье, рассказала президент гильдии риелторов по Челябинской области Лилия Грязных.

Риелтор Наталья Гоголева отметила, квартиры в новостройках подорожают в 2023 году на 10-15%. Это будет связано с общим ростом цен и инфляцией. По словам риелтора Грязных, первичную недвижимость все-же будут брать, но по семейной ипотеке.

«В 2023 году упадет спрос на новостройки. Это будет связано с тем, что субсидированная ставка выросла. Незавидное положение новостроек на челябинском рынке недвижимости в 2023 году спасет то, что семейная ипотека теперь будет доступна более широкому кругу покупателей», — рассказала Грязных.

Что касается 2022 года, по словам челябинских риелторов, цены на жилье менялись постоянно. С января по апрель стоимость квартир в новостройках выросла на 36%, с мая по июль было отмечено значительное снижение на 21%, затем цены на первичную недвижимость снова поднялись вверх — с июля по декабрь на 10%.

На данный момент, средняя стоимость квадратного метра в Челябинске на вторичном рынке недвижимости в однокомнатных квартирах составляет 65 тысяч 467 рублей, в двухкомнатных — 61 967, в трехкомнатных — 58 тысяч 334 рубля. За квадратный метр в новостройках Челябинска придется отдать гораздо больше — 88 тысяч 650 рублей в однокомнатных квартирах, 82 тысячи 297 рублей в двухкомнатных, 75 тысяч 355 рублей в трехкомнатных. При этом стоимость на новостройки в Челябинске продолжает расти.