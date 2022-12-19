Лукашенко обрадовался стоимости российского газа на следующие годы

Лукашенко рассказал о договоренностях с РФ по вопросам энергетикиФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Белоруссия удовлетворена результатами переговоров по единому газовому рынку и ценообразованию на ближайшие несколько лет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Не стоит пока что говорить о поставках газа. Скажу только одно: мы удовлетворены результатами обсуждения концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года», — заявил Лукашенко в ходе пресс-конференции по результатам переговоров с Россией. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Белорусский лидер добавил, что правительство позднее осветит данный вопрос подробнее.
В Минске 19 декабря начались российско-белорусские переговоры. В ходе переговоров лидеры стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического характера. Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слухи о возможном «поглощении» Белоруссии Россией. Также Путин рассказал об усилении военного сотрудничества двух стран в связи с напряженной обстановкой на границах.
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Белоруссия удовлетворена результатами переговоров по единому газовому рынку и ценообразованию на ближайшие несколько лет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Не стоит пока что говорить о поставках газа. Скажу только одно: мы удовлетворены результатами обсуждения концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года», — заявил Лукашенко в ходе пресс-конференции по результатам переговоров с Россией. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Белорусский лидер добавил, что правительство позднее осветит данный вопрос подробнее. В Минске 19 декабря начались российско-белорусские переговоры. В ходе переговоров лидеры стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического характера. Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слухи о возможном «поглощении» Белоруссии Россией. Также Путин рассказал об усилении военного сотрудничества двух стран в связи с напряженной обстановкой на границах.