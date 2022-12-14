14 декабря 2022

Психолог поделилась способами борьбы с тревожностью накануне Нового года

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, блокнот, женские руки, шариковая ручка, запись в блокноте
Врач-психотерапевт посоветовала посвятить себе время Фото:

Для борьбы с тревожностью накануне Нового года есть такие способы, как забота о себе и контроль над плохими мыслями. Об этом рассказала врач-психотерапевт Полина Свечникова.

«Для людей с повышенной тревожностью характерен страх, что что-то может пойти не так. В эти моменты им свойственно видеть катастрофу», — рассказывает Полина Свечникова изданию «Мослента». По мнению специалиста, нужно брать под контроль плохие мысли и не давать им хода.

Также психотерапевт посоветовала посвятить себе время, отключиться от мира на несколько дней или съездить в другой город. «Если люди замечают, что празднование Нового года вызывает у них повышение уровня тревоги, обострение переживаний и моральное истощение, то есть смысл поэкспериментировать», — отмечает она.

Ранее психолог Григорий Бахин рассказал, что справиться со стрессовыми ситуациями можно без помощи специалистов. Для этого нужно вести «дневник чувств», составлять «карточки самопомощи» и погружать себя в дружественную атмосферу.

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Для борьбы с тревожностью накануне Нового года есть такие способы, как забота о себе и контроль над плохими мыслями. Об этом рассказала врач-психотерапевт Полина Свечникова. «Для людей с повышенной тревожностью характерен страх, что что-то может пойти не так. В эти моменты им свойственно видеть катастрофу», — рассказывает Полина Свечникова изданию «Мослента». По мнению специалиста, нужно брать под контроль плохие мысли и не давать им хода. Также психотерапевт посоветовала посвятить себе время, отключиться от мира на несколько дней или съездить в другой город. «Если люди замечают, что празднование Нового года вызывает у них повышение уровня тревоги, обострение переживаний и моральное истощение, то есть смысл поэкспериментировать», — отмечает она. Ранее психолог Григорий Бахин рассказал, что справиться со стрессовыми ситуациями можно без помощи специалистов. Для этого нужно вести «дневник чувств», составлять «карточки самопомощи» и погружать себя в дружественную атмосферу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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