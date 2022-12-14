Психолог поделилась способами борьбы с тревожностью накануне Нового года

15 декабря 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Врач-психотерапевт посоветовала посвятить себе время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для борьбы с тревожностью накануне Нового года есть такие способы, как забота о себе и контроль над плохими мыслями. Об этом рассказала врач-психотерапевт Полина Свечникова. «Для людей с повышенной тревожностью характерен страх, что что-то может пойти не так. В эти моменты им свойственно видеть катастрофу», — рассказывает Полина Свечникова изданию «Мослента». По мнению специалиста, нужно брать под контроль плохие мысли и не давать им хода. Также психотерапевт посоветовала посвятить себе время, отключиться от мира на несколько дней или съездить в другой город. «Если люди замечают, что празднование Нового года вызывает у них повышение уровня тревоги, обострение переживаний и моральное истощение, то есть смысл поэкспериментировать», — отмечает она. Ранее психолог Григорий Бахин рассказал, что справиться со стрессовыми ситуациями можно без помощи специалистов. Для этого нужно вести «дневник чувств», составлять «карточки самопомощи» и погружать себя в дружественную атмосферу.

Для борьбы с тревожностью накануне Нового года есть такие способы, как забота о себе и контроль над плохими мыслями. Об этом рассказала врач-психотерапевт Полина Свечникова. «Для людей с повышенной тревожностью характерен страх, что что-то может пойти не так. В эти моменты им свойственно видеть катастрофу», — рассказывает Полина Свечникова изданию «Мослента». По мнению специалиста, нужно брать под контроль плохие мысли и не давать им хода. Также психотерапевт посоветовала посвятить себе время, отключиться от мира на несколько дней или съездить в другой город. «Если люди замечают, что празднование Нового года вызывает у них повышение уровня тревоги, обострение переживаний и моральное истощение, то есть смысл поэкспериментировать», — отмечает она. Ранее психолог Григорий Бахин рассказал, что справиться со стрессовыми ситуациями можно без помощи специалистов. Для этого нужно вести «дневник чувств», составлять «карточки самопомощи» и погружать себя в дружественную атмосферу.