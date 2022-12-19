Курганские пожарные-спасатели провели учения по ликвидации условного пожара на «Курганмашзаводе» из-за разлива нефтепродуктов. На тушение возгорания было задействовано 75 человек и 15 единиц техники. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.
«По замыслу учений, в результате нарушения технологического процесса при заправке резервуара объемом 50 м³ на базе „Курганмашзавода“, произошел разлив нефтепродуктов с их последующим возгоранием. Возникла реальная угроза распространения пожара на соседние резервуары. Работники склада эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — говорится в сообщении.
В ходе учений огнеборцы провели полное боевое развертывание и охладили резервуары, возле которых произошел разлив дизельного топлива, а также защитили соседние резервуары. После этого пожарно-спасательным гарнизоном была проведена пенная атака горящих нефтепродуктов. «При выполнении работ по ликвидации пожара личный состав был облачен в теплоотражательные костюмы и средства индивидуальной защиты органов дыхания. Это связано с тем, что густой, едкий дым и высокая теплота сгорания — особенность горения нефтепродуктов», — уточнили в МЧС региона. В результате действий огнеборцев условный пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
В Кургане МЧС провели масштабные учения на оборонном предприятии
Фото: ГУ МЧС России по Курганской области
Огнеборцы тушили условный пожар на одном из складов с нефтепродуктами
Фото: ГУ МЧС России по Курганской области
Пожарные тушили возгорание в теплоотражательных костюмах и средствах индивидуальной защиты органов дыхания
Фото: ГУ МЧС России по Курганской области
Всего в учениях было задействовано 75 человек и 15 единиц техники
Фото: ГУ МЧС России по Курганской области
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Курганские пожарные-спасатели провели учения по ликвидации условного пожара на «Курганмашзаводе» из-за разлива нефтепродуктов. На тушение возгорания было задействовано 75 человек и 15 единиц техники. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «По замыслу учений, в результате нарушения технологического процесса при заправке резервуара объемом 50 м³ на базе „Курганмашзавода“, произошел разлив нефтепродуктов с их последующим возгоранием. Возникла реальная угроза распространения пожара на соседние резервуары. Работники склада эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — говорится в сообщении. В ходе учений огнеборцы провели полное боевое развертывание и охладили резервуары, возле которых произошел разлив дизельного топлива, а также защитили соседние резервуары. После этого пожарно-спасательным гарнизоном была проведена пенная атака горящих нефтепродуктов. «При выполнении работ по ликвидации пожара личный состав был облачен в теплоотражательные костюмы и средства индивидуальной защиты органов дыхания. Это связано с тем, что густой, едкий дым и высокая теплота сгорания — особенность горения нефтепродуктов», — уточнили в МЧС региона. В результате действий огнеборцев условный пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.