МЧС провели учения по тушению пожара на КМЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские пожарные-спасатели провели учения по ликвидации условного пожара на «Курганмашзаводе» из-за разлива нефтепродуктов. На тушение возгорания было задействовано 75 человек и 15 единиц техники. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

«По замыслу учений, в результате нарушения технологического процесса при заправке резервуара объемом 50 м³ на базе „Курганмашзавода“, произошел разлив нефтепродуктов с их последующим возгоранием. Возникла реальная угроза распространения пожара на соседние резервуары. Работники склада эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — говорится в сообщении.

В ходе учений огнеборцы провели полное боевое развертывание и охладили резервуары, возле которых произошел разлив дизельного топлива, а также защитили соседние резервуары. После этого пожарно-спасательным гарнизоном была проведена пенная атака горящих нефтепродуктов. «При выполнении работ по ликвидации пожара личный состав был облачен в теплоотражательные костюмы и средства индивидуальной защиты органов дыхания. Это связано с тем, что густой, едкий дым и высокая теплота сгорания — особенность горения нефтепродуктов», — уточнили в МЧС региона. В результате действий огнеборцев условный пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

В Кургане МЧС провели масштабные учения на оборонном предприятии Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Огнеборцы тушили условный пожар на одном из складов с нефтепродуктами Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Пожарные тушили возгорание в теплоотражательных костюмах и средствах индивидуальной защиты органов дыхания Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Всего в учениях было задействовано 75 человек и 15 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курганской области