Исследователи ЮУрГУ помогли проанализировать материалы могильника Уелги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска изучили уральское происхождение венгров по археологическим источникам в регионе. Как URA.RU рассказал ученый вуза Иван Грудочко, могильник в Кунашакском районе исследуют в течение 10 лет.

«Миграция прародителей современных венгров с территории современной России началась в 8—9 веках н. э. Об этом свидетельствуют археологические и исторические данные. В составе группы ученых исследовали генетическую связь древних венгров с населением Волго-Уральского региона 6—14 веков», — пояснил URA.RU Грудочко.

Результаты проведенной работы опубликовали в журнале Human Molecular Genetics. Как следует из приведенных данных, миграция мадьяр в Карпатскую котловину проходила от Зауралья и Западной Сибири через Поволжье и Северное Причерноморье. Перемещаясь, венгерские племена оставляли генетические «следы». Исследователи ЮУрГУ вместе с коллегами из Венгрии, Самары, Казани и Тюмени смогли «проложить» путь древних с востока на запад.

Раскопки прошли в 18 погребальных памятниках Урало-Волжского региона. Из земли для анализа были извлечены кости 112 усопших. Обширную базу материала получили из могильника Уелги в Кунашакском районе. Курган датируется 9—10 веками н. э. Исследование молекул ДНК подтвердило тесную генетическую связь венгерских племен с Волго-Уральским населением по отцовской и материнской линиям: в миграции венгров участвовали как мужчины, так и женщины.

Исследования будут продолжаться. Ученым предстоит изучить генетическую связь венгров с генотипом племен, проживавших на территории Западной Сибири. На изучение истории РФ и народов, ее населяющих, в России выделяется значительное финансирование. При этом в рамках объявленного президентом страны Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий к научной деятельности привлекают молодое поколение ученых. Усилия научного сообщества призваны укрепить культурный и экономический потенциал России.

Могильник Кунашакского района позволил подтвердить генетическую связь уральцев с венграми прошлого

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