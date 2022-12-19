В ХМАО ОНФ предрекает экологическое ЧП из-за строительства моста через Обь

Около нового строящегося моста через Обь обнаружили скопление мусора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорское отделение «Общероссийского народного фронта» опасается, что из-за строительства второго моста через Обь может разразиться экологическое ЧП. При возведении объекта может быть произведено больше двух млн кубов отходов, которые пока никуда не вывозятся, о чем URA.RU сообщил член регионального штаба ОНФ Евгений Печерица.

«Наши эксперты выехали на место, обнаружили строительный мусор, порубочные остатки, бетон… Разливы горюче-смазочных материалов, о которых сообщали очевидцы, уже закрыл снег, но весной, когда он начнет таять, загрязнение попадет в реку. Когда начали изучать документацию по проекту, у нас возникли вопросы: в ходе строительства будет образовано порядка двух млн тонн различных отходов, однако договоров на их вывоз и утилизацию у исполнителей нет», — сообщил Печерица.

Активисты написали письмо проектировщику АО «Гипростроймост — Санкт-Петербург» с просьбой провести мероприятия по авторскому надзору. Обращение также направили генеральному подрядчику — компании «Мостострой-11» и в природоохранную прокуратуру. В пресс-службе «Мостостроя-11» не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало о начале строительства второго моста через Обь. Стоимость инвестиционного проекта составила порядка 70 млрд рублей. Сдать объект строители планируют к 2026 году.