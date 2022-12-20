Роспотребнадзор: заболеваемость свиным гриппом коснулась почти всех регионов России

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Случаи заболевания свиным гриппом зафиксированы в 86 регионах Фото:
новость из сюжета
Свиной грипп — 2022

Свиной грипп коснулся 86 регионов России из 89. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзоре.

«В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 70%. Самым распространенным из них является вирус А (H1N1)2009 (штамм свиного гриппа), который циркулирует уже в 86 регионах», — говорится в материале.

В конце ноября в СМИ появилась информация о первых заболевших новым штаммом свиного гриппа. Свиной грипп, в отличие от обычного, распространяется быстрее и имеет высокую заразность. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал RT о том, что назвать текущие повышение заболеваемости гриппом нельзя назвать эпидемией.

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Свиной грипп коснулся 86 регионов России из 89. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзоре. «В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 70%. Самым распространенным из них является вирус А (H1N1)2009 (штамм свиного гриппа), который циркулирует уже в 86 регионах», — говорится в материале. В конце ноября в СМИ появилась информация о первых заболевших новым штаммом свиного гриппа. Свиной грипп, в отличие от обычного, распространяется быстрее и имеет высокую заразность. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал RT о том, что назвать текущие повышение заболеваемости гриппом нельзя назвать эпидемией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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