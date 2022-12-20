Роспотребнадзор: заболеваемость свиным гриппом коснулась почти всех регионов России

Свиной грипп коснулся 86 регионов России из 89. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзоре.
«В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 70%. Самым распространенным из них является вирус А (H1N1)2009 (штамм свиного гриппа), который циркулирует уже в 86 регионах», — говорится в материале.
В конце ноября в СМИ появилась информация о первых заболевших новым штаммом свиного гриппа. Свиной грипп, в отличие от обычного, распространяется быстрее и имеет высокую заразность. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал RT о том, что назвать текущие повышение заболеваемости гриппом нельзя назвать эпидемией.
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Свиной грипп коснулся 86 регионов России из 89. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзоре. «В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 70%. Самым распространенным из них является вирус А (H1N1)2009 (штамм свиного гриппа), который циркулирует уже в 86 регионах», — говорится в материале. В конце ноября в СМИ появилась информация о первых заболевших новым штаммом свиного гриппа. Свиной грипп, в отличие от обычного, распространяется быстрее и имеет высокую заразность. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал RT о том, что назвать текущие повышение заболеваемости гриппом нельзя назвать эпидемией.