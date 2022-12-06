Пермский эпидемиолог предупредила о новой опасности гриппа

07 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Ирина Фельдблюм советует вакцинироваться от гриппа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае ожидается быстрое распространение и высокая заболеваемость гриппом вируса А (Н1N1). Это связано с тем, что данный штамм гриппа практически «вытеснил» вирус SARS-CoV-2, возбудитель коронавируса. Такое мнение в беседе с URA.RU высказала завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медуниверситета (ПГМУ), доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. «Специфика этого сезона в том, что от нас еще не ушел (хотя утратил свою заразность) вирус SARS-CoV-2. Сейчас ситуация обратная той, что была несколько лет назад: свой патогенный потенциал, свою опасность для населения будет представлять вирус гриппа А (Н1N1). Он высокозаразен, вызывает тяжелые клинические формы и несет наибольшую угрозу для беременных. Поэтому я считаю, что мы сегодня должны быть готовы к высокому подъему заболеваемости гриппом. Но, надо понимать, что сама инфекция гриппа тяжелая: и летальность выше, чем при COVID-19, и распространенность очень высокая», — пояснила Фельдблюм. Тех, для кого грипп представляет серьезную опасность, Фельдблюм делит на две группы риска. К первой эпидемиолог относит для возрастных граждан (60+), граждан, имеющих хронические заболевания, злокачественные образования, те или иные признаки иммунодефицита. Ко второй — учащихся и преподавателей вузов и школ, медиков, работников сферы транспорта и культуры, лиц, проживающих в учреждениях соцобеспечения. Опасаться стоит и тем, кто переболел коронавирусом: прививка от COVID-19 не дает защиты от гриппа. Ирина Фельдблюм советует вакцинироваться, чтобы предупредить или снизить последствия заболевания гриппом. «Но, нужно понимать, что если сделать прививку сейчас, иммунитет сформируется лишь через 10-12 дней. В этот период лучше отказаться от посещения массовых мероприятий, носить маски, пользоваться противовирусными препаратами», — добавила Фельдблюм. По информации управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, уровень заболеваемости ОРВИ в регионе за предыдущую неделю вырос на 16%. Отмечена циркуляция вирусов гриппа В и А (H1N1). В связи с этим на карантин отправлены учащиеся 76 классов в 40 школах Прикамья. В краевом минобразования URA.RU заявили, что решение об изменении формата обучения руководство школ принимает самостоятельно. «Если в классе или в целом по школе фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ (от 20% и более), то коллектив или школа, соответственно, выходит на карантин и занимается дистанционно. Решение принимает руководитель учреждения», — сообщили в минобразовании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае ожидается быстрое распространение и высокая заболеваемость гриппом вируса А (Н1N1). Это связано с тем, что данный штамм гриппа практически «вытеснил» вирус SARS-CoV-2, возбудитель коронавируса. Такое мнение в беседе с URA.RU высказала завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медуниверситета (ПГМУ), доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. «Специфика этого сезона в том, что от нас еще не ушел (хотя утратил свою заразность) вирус SARS-CoV-2. Сейчас ситуация обратная той, что была несколько лет назад: свой патогенный потенциал, свою опасность для населения будет представлять вирус гриппа А (Н1N1). Он высокозаразен, вызывает тяжелые клинические формы и несет наибольшую угрозу для беременных. Поэтому я считаю, что мы сегодня должны быть готовы к высокому подъему заболеваемости гриппом. Но, надо понимать, что сама инфекция гриппа тяжелая: и летальность выше, чем при COVID-19, и распространенность очень высокая», — пояснила Фельдблюм. Тех, для кого грипп представляет серьезную опасность, Фельдблюм делит на две группы риска. К первой эпидемиолог относит для возрастных граждан (60+), граждан, имеющих хронические заболевания, злокачественные образования, те или иные признаки иммунодефицита. Ко второй — учащихся и преподавателей вузов и школ, медиков, работников сферы транспорта и культуры, лиц, проживающих в учреждениях соцобеспечения. Опасаться стоит и тем, кто переболел коронавирусом: прививка от COVID-19 не дает защиты от гриппа. Ирина Фельдблюм советует вакцинироваться, чтобы предупредить или снизить последствия заболевания гриппом. «Но, нужно понимать, что если сделать прививку сейчас, иммунитет сформируется лишь через 10-12 дней. В этот период лучше отказаться от посещения массовых мероприятий, носить маски, пользоваться противовирусными препаратами», — добавила Фельдблюм. По информации управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, уровень заболеваемости ОРВИ в регионе за предыдущую неделю вырос на 16%. Отмечена циркуляция вирусов гриппа В и А (H1N1). В связи с этим на карантин отправлены учащиеся 76 классов в 40 школах Прикамья. В краевом минобразования URA.RU заявили, что решение об изменении формата обучения руководство школ принимает самостоятельно. «Если в классе или в целом по школе фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ (от 20% и более), то коллектив или школа, соответственно, выходит на карантин и занимается дистанционно. Решение принимает руководитель учреждения», — сообщили в минобразовании.