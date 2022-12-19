Жительница ЯНАО обвинила сотрудников магазина «Магнит» в обмане

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на работу сотрудников крупной сети супермаркетов «Магнит». Как написала Ольга Смирнова в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети во «ВКонтакте», сотрудники магазина обманывают покупателей.
«Магнит на Советской 83 — это какой-то кошмар. Обманывают, ценников часто нет, матерятся при посетителях», — написала Смирнова.
В комментариях мнения горожан разделились. Одни поддержали автора и написали, что это лишь малая часть недостатков магазина. Другие посоветовали автору проверять чек после покупки и обходить стороной одного из сотрудников. «Есть там одна женщина, просто ее стороной надо обходить. Остальные нормальные. Я всегда чеки проверяю, поэтому таких проблем нет», — написала Роза Зайцева.
Агентству в пресс-службе магазина «Магнит» пообещали разобраться в ситуации. «Спасибо за обращение, мы разберемся в ситуации и примем необходимые меры», — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее жители Нового Уренгоя в соцсети пожаловались на работу сотрудников супермаркета «Пятерочка». По словам автора, при покупке штучного товара сотрудники магазина умножают его на два или три, при этом покупатель берет всего один.
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