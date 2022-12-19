19 декабря 2022

Жительница ЯНАО обвинила сотрудников магазина «Магнит» в обмане

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, продукты, выбор, алкоголь, еда, магазин магнит
В магазине «Магнит» пообещали разобраться в ситуации и принять меры Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на работу сотрудников крупной сети супермаркетов «Магнит». Как написала Ольга Смирнова в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети во «ВКонтакте», сотрудники магазина обманывают покупателей.

«Магнит на Советской 83 — это какой-то кошмар. Обманывают, ценников часто нет, матерятся при посетителях», — написала Смирнова.

В комментариях мнения горожан разделились. Одни поддержали автора и написали, что это лишь малая часть недостатков магазина. Другие посоветовали автору проверять чек после покупки и обходить стороной одного из сотрудников. «Есть там одна женщина, просто ее стороной надо обходить. Остальные нормальные. Я всегда чеки проверяю, поэтому таких проблем нет», — написала Роза Зайцева.

Агентству в пресс-службе магазина «Магнит» пообещали разобраться в ситуации. «Спасибо за обращение, мы разберемся в ситуации и примем необходимые меры», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее жители Нового Уренгоя в соцсети пожаловались на работу сотрудников супермаркета «Пятерочка». По словам автора, при покупке штучного товара сотрудники магазина умножают его на два или три, при этом покупатель берет всего один.

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на работу сотрудников крупной сети супермаркетов «Магнит». Как написала Ольга Смирнова в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети во «ВКонтакте», сотрудники магазина обманывают покупателей. «Магнит на Советской 83 — это какой-то кошмар. Обманывают, ценников часто нет, матерятся при посетителях», — написала Смирнова. В комментариях мнения горожан разделились. Одни поддержали автора и написали, что это лишь малая часть недостатков магазина. Другие посоветовали автору проверять чек после покупки и обходить стороной одного из сотрудников. «Есть там одна женщина, просто ее стороной надо обходить. Остальные нормальные. Я всегда чеки проверяю, поэтому таких проблем нет», — написала Роза Зайцева. Агентству в пресс-службе магазина «Магнит» пообещали разобраться в ситуации. «Спасибо за обращение, мы разберемся в ситуации и примем необходимые меры», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее жители Нового Уренгоя в соцсети пожаловались на работу сотрудников супермаркета «Пятерочка». По словам автора, при покупке штучного товара сотрудники магазина умножают его на два или три, при этом покупатель берет всего один.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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