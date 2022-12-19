Жительница ЯНАО обвинила сотрудников магазина «Магнит» в обмане

20 декабря 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

В магазине «Магнит» пообещали разобраться в ситуации и принять меры Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на работу сотрудников крупной сети супермаркетов «Магнит». Как написала Ольга Смирнова в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети во «ВКонтакте», сотрудники магазина обманывают покупателей. «Магнит на Советской 83 — это какой-то кошмар. Обманывают, ценников часто нет, матерятся при посетителях», — написала Смирнова. В комментариях мнения горожан разделились. Одни поддержали автора и написали, что это лишь малая часть недостатков магазина. Другие посоветовали автору проверять чек после покупки и обходить стороной одного из сотрудников. «Есть там одна женщина, просто ее стороной надо обходить. Остальные нормальные. Я всегда чеки проверяю, поэтому таких проблем нет», — написала Роза Зайцева. Агентству в пресс-службе магазина «Магнит» пообещали разобраться в ситуации. «Спасибо за обращение, мы разберемся в ситуации и примем необходимые меры», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее жители Нового Уренгоя в соцсети пожаловались на работу сотрудников супермаркета «Пятерочка». По словам автора, при покупке штучного товара сотрудники магазина умножают его на два или три, при этом покупатель берет всего один.

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалась на работу сотрудников крупной сети супермаркетов «Магнит». Как написала Ольга Смирнова в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети во «ВКонтакте», сотрудники магазина обманывают покупателей. «Магнит на Советской 83 — это какой-то кошмар. Обманывают, ценников часто нет, матерятся при посетителях», — написала Смирнова. В комментариях мнения горожан разделились. Одни поддержали автора и написали, что это лишь малая часть недостатков магазина. Другие посоветовали автору проверять чек после покупки и обходить стороной одного из сотрудников. «Есть там одна женщина, просто ее стороной надо обходить. Остальные нормальные. Я всегда чеки проверяю, поэтому таких проблем нет», — написала Роза Зайцева. Агентству в пресс-службе магазина «Магнит» пообещали разобраться в ситуации. «Спасибо за обращение, мы разберемся в ситуации и примем необходимые меры», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее жители Нового Уренгоя в соцсети пожаловались на работу сотрудников супермаркета «Пятерочка». По словам автора, при покупке штучного товара сотрудники магазина умножают его на два или три, при этом покупатель берет всего один.