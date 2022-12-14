Житель ЯНАО обвинил сотрудников супермаркета «Пятерочка» в обмане. Фото

15 декабря 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Житель Нового Уренгоя призвал проверять чек после оплаты покупок Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался на работу сотрудников одного из магазинов торговой сети «Пятерочка», которые, по его словам, обсчитывают покупателей. Об этом в группе «Злой Ямал» в социальной сети «ВКонтакте» он написал на условиях анонимности. «Обязательно обращайте внимание на чеки, когда посещаете магазин „Пятерочка“ на Южном рынке. Продавцы используют такую схему обмана: какой-либо купленный штучный товар умножают на два или три, хотя у покупателя он один», — написал автор. Он отметил, что уже три раза попадал в подобную ситуацию в магазине, и призвал жителей проверять чеки после оплаты товара. В комментариях на пост автора отреагировали представители торговой сети и пообещали разобраться в сложившейся ситуации. «Здравствуйте, уважаемый автор поста! Это серьезная ситуация, в которой обязательно нужно разобраться», — написали представители магазина «Пятерочка». URA.RU направило запрос в пресс-службу компании X5 Group, которая руководит розничными магазинами «Пятерочка», с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники супермаркета «Пятерочка» в Салехарде обсчитывают покупателей. Стоимость товара на ценнике не совпадала со стоимостью, озвученной на кассе при оплате. Чек покупателя, который пожаловался на сотрудников супермаркета «Пятерочка» Соцсеть «ВКонтакте», группа «Злой Ямал» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался на работу сотрудников одного из магазинов торговой сети «Пятерочка», которые, по его словам, обсчитывают покупателей. Об этом в группе «Злой Ямал» в социальной сети «ВКонтакте» он написал на условиях анонимности. «Обязательно обращайте внимание на чеки, когда посещаете магазин „Пятерочка“ на Южном рынке. Продавцы используют такую схему обмана: какой-либо купленный штучный товар умножают на два или три, хотя у покупателя он один», — написал автор. Он отметил, что уже три раза попадал в подобную ситуацию в магазине, и призвал жителей проверять чеки после оплаты товара. В комментариях на пост автора отреагировали представители торговой сети и пообещали разобраться в сложившейся ситуации. «Здравствуйте, уважаемый автор поста! Это серьезная ситуация, в которой обязательно нужно разобраться», — написали представители магазина «Пятерочка». URA.RU направило запрос в пресс-службу компании X5 Group, которая руководит розничными магазинами «Пятерочка», с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники супермаркета «Пятерочка» в Салехарде обсчитывают покупателей. Стоимость товара на ценнике не совпадала со стоимостью, озвученной на кассе при оплате.