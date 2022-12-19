Жители Курганской области стали одними из самых пьющих в России

«Трезвая Россия»: Курганская область заняла третье место в топе самых пьющих регионов России

Курганская область заняла третье место в стране среди регионов с самым пьющим населением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область вошла топ-3 регионов страны, в которых местные жители пьют больше всех алкоголя. Об этом сообщил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, представляя национальный рейтинг трезвости субъектов РФ 2022 года.

«Самый пьющий регион в этом году — это Сахалинская область, следом идет Чукотский автономный округ, потом Курганская область», — сказал Хамзаев во время пресс-конференции в ТАСС. В пятерку также вошли Республика Бурятия и Ненецкий автономный округ. По словам депутата ГД, ежегодно рейтинг направляют в федеральные округа и регионы, чтобы они знали о динамике и акцентировали свое внимание на проблемах.

По данным рейтинга, «самыми трезвыми» регионами были признаны республики Северного Кавказа: Чечня, Дагестан и Ингушетия. На четвертом месте оказалась Кабардино-Балкария, на пятом — Карачаево-Черкесия.

Ранее URA.RU писало, что курганцы стали реже употреблять спиртное и табачную продукцию. Согласно рейтингу РИА Новости, эксперты которого сравнили данные 2020 и 2021 годов, регион занимал 62 место из 85 по отсутствию вредных привычек.