В Тюменской области выставили на торги автомобили, находящиеся в государственной собственности региона и РФ. Информация представлена на сайте для проведения аукционов. URA.RU проанализировало, какие машины и по какой стоимости тюменцы могут приобрести.
«Приватизация государственного и муниципального имущества. Транспортное средство Volkswagen Jetta, 2012 года выпуска. Начальная цена: 505 875 рублей. Шаг аукциона — один рубль», — говорится в документации аукциона, размещенного по приказу управления ветеринарии Тюменской области.
Состояние иномарки описывают как «удовлетворительное». Машина на ходу. Купить ее могут как физические, так и юридические лица. Заявки от желающих принимают до 9 января.
Также на торги выставлен Hyundai Starex 2004 года выпуска, по начальной цене в 127 500 рублей. Пользовалась автомобилем «Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону». Покупателей заранее предупреждают, что машина требует ремонта. Причем такого, что проводить его считают нецелесообразным, потому и решили продать. Заявку на участие можно подать до 26 декабря.
Продают в Тюменской области и машины, находящиеся в федеральной собственности. К примеру, можно принять участие в торгах и побороться за Toyota Camry. Аукцион начнется со стоимости в 592 200 рублей, с шагом в 29 610 рублей.
Торги будут повторными, так как первые признали несостоявшимися. На них машина стоила на более чем 250 тысяч дороже. Как отмечает продавец — межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Тюменской области, у машины нет заднего бампера, а также отсутствует техпаспорт. Заявки принимают до 11 января 2023 года.
Volkswagen Jetta, 2012 года выпуска
Фото: ГИС Торги
Hyundai Starex, 2004 года выпуска
Фото: ГИС Торги
Toyota Camry
Фото: ГИС Торги
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.
В Тюменской области выставили на торги автомобили, находящиеся в государственной собственности региона и РФ. Информация представлена на сайте для проведения аукционов. URA.RU проанализировало, какие машины и по какой стоимости тюменцы могут приобрести. «Приватизация государственного и муниципального имущества. Транспортное средство Volkswagen Jetta, 2012 года выпуска. Начальная цена: 505 875 рублей. Шаг аукциона — один рубль», — говорится в документации аукциона, размещенного по приказу управления ветеринарии Тюменской области. Состояние иномарки описывают как «удовлетворительное». Машина на ходу. Купить ее могут как физические, так и юридические лица. Заявки от желающих принимают до 9 января. Также на торги выставлен Hyundai Starex 2004 года выпуска, по начальной цене в 127 500 рублей. Пользовалась автомобилем «Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону». Покупателей заранее предупреждают, что машина требует ремонта. Причем такого, что проводить его считают нецелесообразным, потому и решили продать. Заявку на участие можно подать до 26 декабря. Продают в Тюменской области и машины, находящиеся в федеральной собственности. К примеру, можно принять участие в торгах и побороться за Toyota Camry. Аукцион начнется со стоимости в 592 200 рублей, с шагом в 29 610 рублей. Торги будут повторными, так как первые признали несостоявшимися. На них машина стоила на более чем 250 тысяч дороже. Как отмечает продавец — межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Тюменской области, у машины нет заднего бампера, а также отсутствует техпаспорт. Заявки принимают до 11 января 2023 года.