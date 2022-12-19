Одна из выставленных на торги машин настолько сломана, что ее ремонт просто не выгоден Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюменской области выставили на торги автомобили, находящиеся в государственной собственности региона и РФ. Информация представлена на сайте для проведения аукционов. URA.RU проанализировало, какие машины и по какой стоимости тюменцы могут приобрести.

«Приватизация государственного и муниципального имущества. Транспортное средство Volkswagen Jetta, 2012 года выпуска. Начальная цена: 505 875 рублей. Шаг аукциона — один рубль», — говорится в документации аукциона, размещенного по приказу управления ветеринарии Тюменской области.

Состояние иномарки описывают как «удовлетворительное». Машина на ходу. Купить ее могут как физические, так и юридические лица. Заявки от желающих принимают до 9 января.

Также на торги выставлен Hyundai Starex 2004 года выпуска, по начальной цене в 127 500 рублей. Пользовалась автомобилем «Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону». Покупателей заранее предупреждают, что машина требует ремонта. Причем такого, что проводить его считают нецелесообразным, потому и решили продать. Заявку на участие можно подать до 26 декабря.

Продают в Тюменской области и машины, находящиеся в федеральной собственности. К примеру, можно принять участие в торгах и побороться за Toyota Camry. Аукцион начнется со стоимости в 592 200 рублей, с шагом в 29 610 рублей.

Торги будут повторными, так как первые признали несостоявшимися. На них машина стоила на более чем 250 тысяч дороже. Как отмечает продавец — межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Тюменской области, у машины нет заднего бампера, а также отсутствует техпаспорт. Заявки принимают до 11 января 2023 года.

Volkswagen Jetta, 2012 года выпуска Фото: ГИС Торги

Hyundai Starex, 2004 года выпуска Фото: ГИС Торги

Toyota Camry Фото: ГИС Торги