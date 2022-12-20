Доктор наук Токарев предупредил, что восстановление после гриппа длится больше полугода

21 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Фиброз легких после гриппа выявляется и через несколько месяцев после выздоровления, отметил Сергей Токарев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Период восстановления после гриппа может длиться от полугода и более, все зависит от степени поражения органов. А некоторые осложнения, например, фиброз легочной ткани может выявиться даже через несколько месяцев после перенесенной пневмонии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Больше рискуют получить осложнения после гриппа пожилые люди, коморбидные пациенты (одновременно протекает несколько заболеваний, — прим.URA.RU). Наиболее угрожающими здоровью и жизни являются осложнения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Они могут быть достаточно стойкими. Например, фиброзы легочной ткани после перенесенной вирусной пневмонии могут обнаруживаться даже через несколько месяцев после выздоровления. Восстановление после гриппа иногда может длиться до полугода и более», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, опасность получения осложнения после гриппа зависит от нескольких факторов. «Опасность осложнений, возникших в ходе заболевания гриппом и после завершения острой стадии, зависит от нескольких факторов. Это и тяжесть течения инфекции, и объем поражений органов и систем, и состояние иммунитета заболевшего, и его возраст, и наличие у пациента сопутствующих заболеваний», — добавил Токарев. По данным Роспотребнадзора, вирус гриппа А (H1N1) — «свиной грипп» — циркулирует уже в 86 регионах России. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что после перенесенного вирусного заболевания может развиться синдром вирусной астении (постоянная слабость). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Период восстановления после гриппа может длиться от полугода и более, все зависит от степени поражения органов. А некоторые осложнения, например, фиброз легочной ткани может выявиться даже через несколько месяцев после перенесенной пневмонии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Больше рискуют получить осложнения после гриппа пожилые люди, коморбидные пациенты (одновременно протекает несколько заболеваний, — прим.URA.RU). Наиболее угрожающими здоровью и жизни являются осложнения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Они могут быть достаточно стойкими. Например, фиброзы легочной ткани после перенесенной вирусной пневмонии могут обнаруживаться даже через несколько месяцев после выздоровления. Восстановление после гриппа иногда может длиться до полугода и более», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, опасность получения осложнения после гриппа зависит от нескольких факторов. «Опасность осложнений, возникших в ходе заболевания гриппом и после завершения острой стадии, зависит от нескольких факторов. Это и тяжесть течения инфекции, и объем поражений органов и систем, и состояние иммунитета заболевшего, и его возраст, и наличие у пациента сопутствующих заболеваний», — добавил Токарев. По данным Роспотребнадзора, вирус гриппа А (H1N1) — «свиной грипп» — циркулирует уже в 86 регионах России. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что после перенесенного вирусного заболевания может развиться синдром вирусной астении (постоянная слабость).