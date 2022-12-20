Тюменские чиновники мешают развиваться импортозамещению

Существующую систему ливневой канализации на заводе гофротруб называют морально устаревшей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские власти замедляют внедрение новой технологии сбора ливневых стоков, разработанной на местном заводе гофротруб. Об этом в беседе с URA.RU рассказал представитель Виктор Перекрестов. По его словам, завод готов помочь избавиться от устаревших городских ливневок и заместить импортные аналоги.

«Чиновники не понимают, как наши технологии внедрять. Не понимают, кому эти системы после монтажа передавать на баланс, как их обслуживать. Хотя мы создали для своих изделий технический регламент», — пояснил URA.RU Перекрестов.

Завод изготавливает ливневые системы из гофрированной трубы собственного производства. Оборудование тоже создано руками работников завода. Продукт дешевле любых конкурентов, но даже цена ничего не меняет, продолжает Перекрестов.

«Мы выходили на руководство строительной академии, у них цоколь постоянно подтапливает. Выходили на епархию — подвал храма напротив строительной академии тоже постоянно сырой. Предлагали помочь сохранить исторические здания, и все впустую», — говорит он.

Системы тюменского производства смонтированы и работают в нескольких городах Крыма, Хабаровского края, запланированы работы в Магаданской области. «Помогаем импортозамещению везде, кроме родной Тюмени», — подытожил Перекрестов.

В Тюменском департаменте городского хозяйства ситуацию не прокомментировали. URA.RU направило запрос в городскую администрацию, ответ ожидается.

Ранее агентство рассказало, что тюменский бизнес вынужден расширять производство, чтобы выполнить задачи по импортозамещению.