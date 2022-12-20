Аналитики узнали, сколько жителей мечтают уехать из Свердловской области

Жители Свердловской области хотят уехать из региона из-за низких зарплат и плохой экологии

Треть свердловчан (34%) хотела бы уехать из России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Треть свердловчан (34%) хотела бы уехать из региона в другую страну, 23% — в другой регион РФ, 5% — в другой город в регионе, 8% сообщили, что уже переехали, и только 30% респондентов рассказали, что никуда не хотят переезжать из Свердловской области. Главными факторами переезда являются низкие зарплаты, плохая экология и некомфортный климат, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

«Среди опрошенных 30% свердловчан не хотят уезжать из региона, 34% хотят уехать в другую страну, 23% — в другой регион, а 5% — в другой город в регионе. Среди факторов, которые подталкивают жителей Свердловской области к переезду или к мыслям о нем, лидируют низкие зарплаты (43%), а также плохая экология и некомфортный климат (40%)», — сообщили в HeadHunter.

По данным исследования hh.ru, желание сменить страну чаще встречается у мужчин (39%), чем среди женщин (34%). Смену одного региона на другой чаще всего рассматривают строители (30%) и занятые на производстве (28%). Большинство (65%), рассматривая переезд в другую страну, выбирают Европу. Говоря о переезде внутри страны, 39% респондентов хотели бы переехать в регионы Центрального ФО (24%).