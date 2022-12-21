Зеленский заявил о переломном моменте для Украины

Грядущая неделя станет переломной для Украины, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предстоящая неделя станет переломной для Украины. По ее итогам можно будет оценить, как страна переживет зиму. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Эта неделя чрезвычайно важна для Украины — для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец воцарился на всех участках нашей с вами границы — границы Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что ночью 21 декабря Зеленский вылетел в столицу США — Вашингтон. Об этом рассказал корреспондент CNN Кейтлан Коллинз со ссылкой на два источника. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что целью визита лидера Украины является выступление на американском конгрессе. В своей речи он поблагодарит американских политиков за помощь Украине.