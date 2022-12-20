20 декабря 2022

CNN: Зеленский вылетел в Вашингтон

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский вылетел в Вашингтон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Об этом сообщает корреспондент CNN Кейтлан Коллинз со ссылкой на два источника.

«Два источника говорят, что президент Зеленский уже направляется в США для новаторского визита в Вашингтон», — написала Коллинз в своем twitter-аккаунте. В комментариях, в свою очередь, предположили, что украинский президент уже приземлился в Соединенных Штатах.

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Президент Украины Владимир Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Об этом сообщает корреспондент CNN Кейтлан Коллинз со ссылкой на два источника. «Два источника говорят, что президент Зеленский уже направляется в США для новаторского визита в Вашингтон», — написала Коллинз в своем twitter-аккаунте. В комментариях, в свою очередь, предположили, что украинский президент уже приземлился в Соединенных Штатах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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