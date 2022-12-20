CNN: Зеленский вылетел в Вашингтон

Зеленский вылетел в Вашингтон
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Об этом сообщает корреспондент CNN Кейтлан Коллинз со ссылкой на два источника.
«Два источника говорят, что президент Зеленский уже направляется в США для новаторского визита в Вашингтон», — написала Коллинз в своем twitter-аккаунте. В комментариях, в свою очередь, предположили, что украинский президент уже приземлился в Соединенных Штатах.
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