Пермский ТЮЗ заподозрили в пропаганде ЛГБТ

Зритель по-своему интерпретировал постановку пермского ТЮЗа (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Постановка пермского Театра юного зрителя «Золушка» (6+) вызвала вопросы у зрителя. Яна Злодеева усмотрела в спектакле пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений из-за костюма генерала, который вышел на сцену, по ее словам, в юбке.

«Выбил из колеи Генерал! В Юбке! Простите, но это уже ни в какие рамки. Эти образы ложатся напрямую в головушки деток… Военный в юбке… самый Главный в королевстве военный! Для меня такое категорически не приемлемо», — написала Злодеева в соцсетях. Она подчеркнула, что особо ее опечалил факт того, что спектакль прошел цензуру.

В своем ответе зрительнице ТЮЗ пояснил, что мужчины в разные времена и в разных культурах носили и носят юбки, и килт, который был частью военной униформы, не единственный пример. «„Золушка“ — это сказка. Спектакль — это всегда отдельная вселенная с собственными правилами. Ни один сказочный генерал не способен оскорбить боевого офицера», — отметили в театре. На слова Злодеевой о цензуре в ТЮЗе также обратили внимание, что Конституцией Российской Федерации она запрещена.

Пермский ТЮЗ свою постановку «Золушки» описывает как «вариант великой сказки, созданный по мотивам западноевропейских бродячих сюжетов». «Это спектакль о том, что очень легко разглядеть зло, но так не просто разглядеть добро, которое скрывается где-то глубоко в душе», — говорится на сайте театра. Премьера спектакля состоялась еще в ноябре 2021 года. Он вошел в шорт-лист XV международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала»-2022.