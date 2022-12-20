Курганские фермеры смогли остановить рост инфляции в регионе

Курганские фермеры поставили на рынок много мяса, что повлияло на инфляцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фермеры из Курганской области своими поставками мяса на рынок помогли замедлить рост инфляции в регионе. Об этом URA.RU сообщили в местном отделении Банка России.

«Продовольственная инфляция замедлилась до 11,9%. Курганские фермеры в этом году поставили на рынок большой объем свинины и мяса птицы, что сказалось на замедлении роста цен на мясо и колбасу», — рассказали URA.RU в пресс-службе банка.

Сообщается, что замедление роста цен в регионе наблюдается седьмой месяц подряд. На замедление продовольственной инфляции также повлияла поддержка от государства в виде запрета на экспорт сои. На падение цен кормов повлиял рекорд сбора урожая зерна. Снизился прирост цен и на непродовольственные товары: стоимость дров и угля стала меньше. В пресс-службе банка сообщили, что курганцы также стали реже делать крупные покупки, такие как автомобили. По мнению представителей Центробанка, это вызвано тем, что у жителей области упал интерес к легковым машинам.

Курганские туроператоры стали чаще предлагать поездки за рубеж. Как URA.RU сообщили в пресс-службе, «все это тормозило рост цен на услуги зарубежного туризма в области». В стране годовая инфляция замедлилась до 12%. Согласно прогнозу Банка России, в 2023 году инфляция снизится до 5-7%, и в 2024 году вернется к 4%.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти озвучили потери реальных доходов местных жителей в 2022 году. Из-за инфляции реальные доходы снизились на 4,2% и реальная заработная плата на 3,8%.