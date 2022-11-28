28 ноября 2022

Власти озвучили потери реальных доходов курганцев в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У курганцев снизились реальные доходы из-за инфляции Фото:

У жителей Курганской области в 2022 году из-за инфляции снизились реальные доходы (на 4,2%) и реальная заработная плата (на 3,8%). Об этом сообщил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов на заседании Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«В текущем году отмечено снижение реальной заработной платы (96,3%) и реальных денежных доходов населения (95,8% к уровню прошлого года)», — сказал Архипов.

По данным Центробанка, в октябре 2022 году годовая инфляция в Курганской области составила 12,33%. Это выше, чем по Уральскому федеральному округу (10,38%), но ниже, чем по России в целом (12,63%). Вместе с тем Центробанк отмечает снижение уровня инфляции в регионе в последние месяцы.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области хранят на банковских счетах 71 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем вкладов увеличился почти на 6 млрд рублей или на 9%.

ЦБ отмечает постепенное снижение уровня инфляции в Курганской области

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У жителей Курганской области в 2022 году из-за инфляции снизились реальные доходы (на 4,2%) и реальная заработная плата (на 3,8%). Об этом сообщил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов на заседании Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. «В текущем году отмечено снижение реальной заработной платы (96,3%) и реальных денежных доходов населения (95,8% к уровню прошлого года)», — сказал Архипов. По данным Центробанка, в октябре 2022 году годовая инфляция в Курганской области составила 12,33%. Это выше, чем по Уральскому федеральному округу (10,38%), но ниже, чем по России в целом (12,63%). Вместе с тем Центробанк отмечает снижение уровня инфляции в регионе в последние месяцы. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области хранят на банковских счетах 71 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем вкладов увеличился почти на 6 млрд рублей или на 9%.
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