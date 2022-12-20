20 декабря 2022

Экс-директор музея «PERMM» возглавит краевую музыкальную школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа, лицей, гимназия. Каникулы. Челябинск, ребенок, балалайка, оркестр, гимназия, класс, музыкальные инструменты, домра, дети, ученик, девочка, музыкальная школа, школа, игра, лицей
Краевая музыкальная школа будет вмещать 350 учеников Фото:

Экс-директор музея современного искусства «PERMM» Вера Никольская будет назначена руководителем краевой музыкальной школы. Строительство школы должно быть завершено в 2023 году.

«Несмотря на то, что школа еще строится, формирование коллектива педагогов и руководства уже идет. Его возглавит Вера Никольская, возглавлявшая в разные годы школу № 77 и школу „Дуплекс“, Музей современного искусства PERMM и Агентство по делам архивов Пермского края», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник.

Краевая музыкальная школа — федеральный проект. Она должна объединить в себе общеобразовательные занятия и музыкальную подготовку. Площадь школы составит более 17 тысяч квадратных метров и позволит вмещать 350 учеников, 100 из которых будут проживать в интернате. Также в здании планируется разместить мастерские, концертно-репетиционные залы и студию звукозаписи. Сейчас здание школы активно возводится, по планам властей оно должно быть полностью готово в конце 2023 года.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.

Экс-директор музея современного искусства «PERMM» Вера Никольская будет назначена руководителем краевой музыкальной школы. Строительство школы должно быть завершено в 2023 году. «Несмотря на то, что школа еще строится, формирование коллектива педагогов и руководства уже идет. Его возглавит Вера Никольская, возглавлявшая в разные годы школу № 77 и школу „Дуплекс“, Музей современного искусства PERMM и Агентство по делам архивов Пермского края», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник. Краевая музыкальная школа — федеральный проект. Она должна объединить в себе общеобразовательные занятия и музыкальную подготовку. Площадь школы составит более 17 тысяч квадратных метров и позволит вмещать 350 учеников, 100 из которых будут проживать в интернате. Также в здании планируется разместить мастерские, концертно-репетиционные залы и студию звукозаписи. Сейчас здание школы активно возводится, по планам властей оно должно быть полностью готово в конце 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...