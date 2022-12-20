В ЯНАО подросток ответит за кражу денег с банковской карты

21 декабря 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

В Надыме подросток с банковской карты украл около 26 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) подросток, укравший деньги со счета жительницы села Пангоды, ответит перед судом за содеянное. Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления СКР на официальном сайте. «Следственным отделом по городу Надым следственного управления СК РФ по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего юноши, обвиняемого в совершении преступления (кража, совершенная с банковского счета)», — сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело с доказательной базой было направлено в суд. Отмечается, что 16-летний подросток из Ленинградской области с целью завладения данными чужих банковских карт с помощью сети «Интернет» создал страницу одной из торговых площадок. Жительница села Пангоды ввела данные своей банковской карты в графе для оплаты товаров. Юноша отследил введенные данные и в последующем украл с карты женщины около 26 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ноябрьска после установки банковского приложения на сотовый телефон лишился около 600 тысяч рублей. Денежные средства были украдены мошенниками, которые представились сотрудниками банка.

В Надыме (ЯНАО) подросток, укравший деньги со счета жительницы села Пангоды, ответит перед судом за содеянное. Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления СКР на официальном сайте. «Следственным отделом по городу Надым следственного управления СК РФ по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего юноши, обвиняемого в совершении преступления (кража, совершенная с банковского счета)», — сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело с доказательной базой было направлено в суд. Отмечается, что 16-летний подросток из Ленинградской области с целью завладения данными чужих банковских карт с помощью сети «Интернет» создал страницу одной из торговых площадок. Жительница села Пангоды ввела данные своей банковской карты в графе для оплаты товаров. Юноша отследил введенные данные и в последующем украл с карты женщины около 26 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ноябрьска после установки банковского приложения на сотовый телефон лишился около 600 тысяч рублей. Денежные средства были украдены мошенниками, которые представились сотрудниками банка.