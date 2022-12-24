Разведчик из зоны СВО: конфликт на Украине рискует перерасти в позиционный

25 декабря 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Зимой возможны проблемы с продвижением техники, сказал Дмитрий Стахеев Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если зима в этом году на Украине будет суровой, не исключено, что военной технике будет сложнее продвигаться, а конфликт перерастет в позиционный. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал доброволец, разведчик, инструктор по тактической, огневой подготовке Дмитрий Стахеев. «Как все пойдет зимой, посмотрим. Да, будет больше случав, где, возможно, техника у нас не сможет продвигаться. Это все будет зависеть от того, какая там будет зима. А она там достаточно сильно отличается от уральской», — сказал Дмитрий Стахеев. Военнослужащий не исключил, что снег и низкие температуры могут повлиять на то, как будут вестись боевые действия. «Возможен вариант позиционной войны (бои на постоянных фронтах, границы которых практически не изменяются из-за неспособности противников совершить прорыв — прим. URA.RU). Но маловероятен. Там, скорее всего, продолжатся боевые действия, как они и шли все это время», — отметил доброволец. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, эта мера была необходима для защиты жителей Донбасса. Сербский лидер Александр Вучич заявил, что украинский конфликт может привести к самой тяжелой зиме в истории мира. Глава Минобороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ не планируют останавливать наступление из-за холодов. Морозы до минус 15 градусов в зоне проведения спецоперации на Украине возможны не ранее конца января — начала февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если зима в этом году на Украине будет суровой, не исключено, что военной технике будет сложнее продвигаться, а конфликт перерастет в позиционный. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал доброволец, разведчик, инструктор по тактической, огневой подготовке Дмитрий Стахеев. «Как все пойдет зимой, посмотрим. Да, будет больше случав, где, возможно, техника у нас не сможет продвигаться. Это все будет зависеть от того, какая там будет зима. А она там достаточно сильно отличается от уральской», — сказал Дмитрий Стахеев. Военнослужащий не исключил, что снег и низкие температуры могут повлиять на то, как будут вестись боевые действия. «Возможен вариант позиционной войны (бои на постоянных фронтах, границы которых практически не изменяются из-за неспособности противников совершить прорыв — прим. URA.RU). Но маловероятен. Там, скорее всего, продолжатся боевые действия, как они и шли все это время», — отметил доброволец. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, эта мера была необходима для защиты жителей Донбасса. Сербский лидер Александр Вучич заявил, что украинский конфликт может привести к самой тяжелой зиме в истории мира. Глава Минобороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ не планируют останавливать наступление из-за холодов. Морозы до минус 15 градусов в зоне проведения спецоперации на Украине возможны не ранее конца января — начала февраля.