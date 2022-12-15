Вучич предрек самую тяжелую зиму в истории из-за конфликта на Украине

16 декабря 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Лидер Сербии считает, что следующая зима будет самой тяжелой в истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский конфликт приведет к самой тяжелой зиме в истории мира. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Все сложно. Рассчитываем, что этот конфликт продлится дольше следующего года и что следующая (2023-2024) зима будет самой тяжелой в истории мира», — сказал Вучич, слова которого передает Сербское национальное телевидение. Сербский лидер, однако, отметил, что на линии соприкосновения российские и украинские позиции сейчас стабилизировались. Ранее Вучич похвалил российских солдат за успехи в СВО. Несмотря на поддержку западных спонсоров, Украине не удается эффективно противостоять армии РФ, считает сербский лидер. Также Вучич назвал условие, при котором Сербия будет готова ввести санкции против России.

Украинский конфликт приведет к самой тяжелой зиме в истории мира. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Все сложно. Рассчитываем, что этот конфликт продлится дольше следующего года и что следующая (2023-2024) зима будет самой тяжелой в истории мира», — сказал Вучич, слова которого передает Сербское национальное телевидение. Сербский лидер, однако, отметил, что на линии соприкосновения российские и украинские позиции сейчас стабилизировались. Ранее Вучич похвалил российских солдат за успехи в СВО. Несмотря на поддержку западных спонсоров, Украине не удается эффективно противостоять армии РФ, считает сербский лидер. Также Вучич назвал условие, при котором Сербия будет готова ввести санкции против России.