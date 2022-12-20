Мэр Ханты-Мансийска увеличил количество камер на дорогах из-за жалоб жителей

21 декабря 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Дорожные камеры установили в районе ОКБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске в районе ОКБ были установлены дорожные камеры из-за жалоб жителей на регулярные нарушения водителей. Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин в личном telegram-канале. «По просьбам горожан, чтобы исправить ситуацию, в районе ОКБ на улицах Калинина и Комсомольская установили дополнительные камеры фиксации нарушения правил дорожного движения», — написал Ряшин. Он добавил, что в указанном районе за последнюю неделю было выписано 34 штрафа за нарушение ПДД. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске в аварии пострадали два человека. Тогда в городе на улице Мира в районе дома №108 столкнулись «Лада» и Nissan. Оба водителя получили травмы.

В Ханты-Мансийске в районе ОКБ были установлены дорожные камеры из-за жалоб жителей на регулярные нарушения водителей. Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин в личном telegram-канале. «По просьбам горожан, чтобы исправить ситуацию, в районе ОКБ на улицах Калинина и Комсомольская установили дополнительные камеры фиксации нарушения правил дорожного движения», — написал Ряшин. Он добавил, что в указанном районе за последнюю неделю было выписано 34 штрафа за нарушение ПДД. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске в аварии пострадали два человека. Тогда в городе на улице Мира в районе дома №108 столкнулись «Лада» и Nissan. Оба водителя получили травмы.