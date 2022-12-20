20 декабря 2022

Мэр Ханты-Мансийска увеличил количество камер на дорогах из-за жалоб жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, видеонаблюдение, камеры гибдд
Дорожные камеры установили в районе ОКБ Фото:

В Ханты-Мансийске в районе ОКБ были установлены дорожные камеры из-за жалоб жителей на регулярные нарушения водителей. Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин в личном telegram-канале.

«По просьбам горожан, чтобы исправить ситуацию, в районе ОКБ на улицах Калинина и Комсомольская установили дополнительные камеры фиксации нарушения правил дорожного движения», — написал Ряшин. Он добавил, что в указанном районе за последнюю неделю было выписано 34 штрафа за нарушение ПДД.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске в аварии пострадали два человека. Тогда в городе на улице Мира в районе дома №108 столкнулись «Лада» и Nissan. Оба водителя получили травмы.

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В Ханты-Мансийске в районе ОКБ были установлены дорожные камеры из-за жалоб жителей на регулярные нарушения водителей. Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин в личном telegram-канале. «По просьбам горожан, чтобы исправить ситуацию, в районе ОКБ на улицах Калинина и Комсомольская установили дополнительные камеры фиксации нарушения правил дорожного движения», — написал Ряшин. Он добавил, что в указанном районе за последнюю неделю было выписано 34 штрафа за нарушение ПДД. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске в аварии пострадали два человека. Тогда в городе на улице Мира в районе дома №108 столкнулись «Лада» и Nissan. Оба водителя получили травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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