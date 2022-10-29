В Ханты-Мансийске два человека пострадали в ДТП

Водитель отечественного автомобиля не пропустил иномарку (фото из архива)
В Ханты-Мансийске на улице Мира в районе дома №108 столкнулись «Лада» и Nissan. В аварии пострадали два человека, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Лада Гранта“ при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Nissan Qashqai. В результате ДТП пострадали два пассажира „Лады“», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО пьяный водитель иномарки вытолкнул автомобиль «ВАЗ» на встречную полосу, где тот столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы.
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