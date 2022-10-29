29 октября 2022
28 октября 2022

В Ханты-Мансийске два человека пострадали в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, дтп, авария, гибдд, дорожно-транспортное проишествие
Водитель отечественного автомобиля не пропустил иномарку (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийске на улице Мира в районе дома №108 столкнулись «Лада» и Nissan. В аварии пострадали два человека, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Лада Гранта“ при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Nissan Qashqai. В результате ДТП пострадали два пассажира „Лады“», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО пьяный водитель иномарки вытолкнул автомобиль «ВАЗ» на встречную полосу, где тот столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы.

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В Ханты-Мансийске на улице Мира в районе дома №108 столкнулись «Лада» и Nissan. В аварии пострадали два человека, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Лада Гранта“ при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Nissan Qashqai. В результате ДТП пострадали два пассажира „Лады“», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО пьяный водитель иномарки вытолкнул автомобиль «ВАЗ» на встречную полосу, где тот столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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