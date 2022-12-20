Ученые Тюменского государственного университета изобрели инновационную «живую линзу»

Разработку ТюмГУ оценили на консорциуме Центра компетенций НТИ «Фотоника» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменском государственном университете изобрели «живую линзу», которая имитирует поведение зрачка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. Свою разработку ученые представили на консорциуме Центра компетенций НТИ «Фотоника».

«Это микрокапля в прозрачной миниатюрной ячейке, которая обладает способностью чувствовать световое излучение. Когда на нее попадает много света, она сужается, мало — расширяется. Имитирует поведение зрачка. Когда нужно изменить фокус, меняется кривизна поверхности линзы, ее форма. По такому же принципу происходит аккомодация хрусталика, когда мы фокусируем взгляд на различных объектах», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ со ссылкой на слова руководителя исследований Натальи Ивановой.

Там добавили, что разработка тюменских ученых может использоваться в робототехнике, микроскопии, биометрии и медицине. Изобретение способно улучшить работу измерительной техники. Применяться как способ визуализации и преобразования изображений. Результатами исследований специалисты ТюмГУ поделились с коллегами на консорциуме Центра компетенций НТИ «Фотоника».

«В Тюменской области нет основных рынков и оптических предприятий. Однако у нас есть серьезные наработки, которые мы можем предложить участникам из других регионов. Центр НТИ „Фотоника“ — это, прежде всего, площадка, где собрались лидеры отрасли в лице реального сектора экономики и предприятий. Для нас участие в консорциуме — возможность быть в повестке, рассказывая о своих результатах и получая запрос на НИОКР», — сообщили URA.RU в пресс-службе вуза со ссылкой на слова директора Технологического парка и руководителя Научного центра мирового уровня ТюмГУ Андрея Ермакова.

Согласно целям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Кроме того, должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых.

«Живую линзу» изобрели ученые Тюменского государственного университета URA.RU