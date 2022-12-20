Глава депздрава опроверг данные, что курганцы одни из самых пьющих в России

В Курганской области снижается количество алкоголиков

21 декабря 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

В Курганской области количество алкоголиков снизилось на 3% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в статистику больных алкоголизмом включены не только болеющие, но и лица из группы риска и выздоравливающие. В результате общая цифра по заболеванию выше, чем в других регионах, пояснил URA.RU директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев. В целом уровень заболеваемости алкоголизмом в области снижается. «В Курганской области идет реальная работа по оздоровлению населения от алкоголизма. Да, цифры статистики выше ряда соседних регионов. Но мы понимаем, из чего они формируются, и не боимся это фиксировать. Мы планомерно занимаемся работой по выявлению людей, находящихся в группе риска, и не откажемся от нее ради красивых цифр. Да, такая позиция дает прирост: у нас 109 человек на 100 тыс. населения, в РФ и УрФО на уровне 20 случаев на 100 тыс. Но сравнить значимость этой работы можно с выявлением рака на ранних стадиях, когда болезнь легче остановить, и спасти человека», — пояснил Сигидаев. В статистику входят и выздоравливающие. Уже три года растет число людей, которых снимают с учета с выздоровлением. Так, за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выздоровевших увеличилось на 32,9%. По данным депздрава, общая заболеваемость алкоголизмом за 9 месяцев года снизилась на 3%, а первичная — почти на 10%. «Кроме того, увеличивается число пролеченных и прошедших реабилитацию, это тоже позитивный показатель работы нашей наркологической службы. В то время как в России в целом этот показатель снижается», — подчеркнул Сигидаев. Глава депздрава отметил, что меры по борьбе с алкоголизмом комплексные. Учитывая ограничение времени продажи алкоголя до 22:00, показатель розничной торговли алкогольной продукции снизился с 5,2 литров (в 2021 году) до 4,1 литров (в 2022) на душу населения. Проводится работа по популяризации здорового образа жизни, открываются спортивные площадки, работают учреждения культуры. Ранее URA.RU писало, что Курганская область вошла топ-3 самых пьющих регионов России. Об этом сообщил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, представляя национальный рейтинг трезвости субъектов РФ 2022 года. В антирейтинге регион занял третье место после Сахалинской области и Чукотки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области в статистику больных алкоголизмом включены не только болеющие, но и лица из группы риска и выздоравливающие. В результате общая цифра по заболеванию выше, чем в других регионах, пояснил URA.RU директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев. В целом уровень заболеваемости алкоголизмом в области снижается. «В Курганской области идет реальная работа по оздоровлению населения от алкоголизма. Да, цифры статистики выше ряда соседних регионов. Но мы понимаем, из чего они формируются, и не боимся это фиксировать. Мы планомерно занимаемся работой по выявлению людей, находящихся в группе риска, и не откажемся от нее ради красивых цифр. Да, такая позиция дает прирост: у нас 109 человек на 100 тыс. населения, в РФ и УрФО на уровне 20 случаев на 100 тыс. Но сравнить значимость этой работы можно с выявлением рака на ранних стадиях, когда болезнь легче остановить, и спасти человека», — пояснил Сигидаев. В статистику входят и выздоравливающие. Уже три года растет число людей, которых снимают с учета с выздоровлением. Так, за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выздоровевших увеличилось на 32,9%. По данным депздрава, общая заболеваемость алкоголизмом за 9 месяцев года снизилась на 3%, а первичная — почти на 10%. «Кроме того, увеличивается число пролеченных и прошедших реабилитацию, это тоже позитивный показатель работы нашей наркологической службы. В то время как в России в целом этот показатель снижается», — подчеркнул Сигидаев. Глава депздрава отметил, что меры по борьбе с алкоголизмом комплексные. Учитывая ограничение времени продажи алкоголя до 22:00, показатель розничной торговли алкогольной продукции снизился с 5,2 литров (в 2021 году) до 4,1 литров (в 2022) на душу населения. Проводится работа по популяризации здорового образа жизни, открываются спортивные площадки, работают учреждения культуры. Ранее URA.RU писало, что Курганская область вошла топ-3 самых пьющих регионов России. Об этом сообщил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, представляя национальный рейтинг трезвости субъектов РФ 2022 года. В антирейтинге регион занял третье место после Сахалинской области и Чукотки.