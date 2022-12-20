Тюменский школьник придумал, чем наполнить цифровую улицу Дзержинского

Тюменский школьник вместе с матерью создал демо-версии 3D-купцов, которые появятся на пешеходной улице Дзержинского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Концепцию оцифровки пешеходной улицы Дзержинского предложил тюменский 13-летний школьник Иван Желуницын. Об этом URA.RU стало известно от матери школьника Елены Реневой, работающей в управлении градостроительного планирования администрации города. Она предложила идею сына тюменской мэрии.

«В прошлом году он обучался созданию 3D-моделей в специализированных программах, создавал персонажей. Параллельно в администрации было окончание проекта по Дзержинского. Так нам с сыном пришла идея виртуальных купцов на пешеходной улице. Идея понравилась руководству, решили воплощать», — рассказала Елена Ренева.

По словам девушки, созданием демо-версии купцов занимались сверстники Ивана, которые вместе с ним обучаются 3D-моделированию. Школьники создали 8 цифровых купцов. Дорабатывать платформу дополненной реальности помогали студенты Тюменского индустриального университета.

Дальнейшей оцифровкой «тюменского Арбата» займется руководитель тюменского стартапа Gravity studios Богдан Янсен. На эти цели уже получен грант в размере 5 млн рублей.